「穆斯林友善超商」選擇更多了！　有熟食專區、3款新東南亞鮮食

▲穆斯林友善超商再擴大。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

友善穆斯林！根據全球穆斯林旅遊指數發現，台灣為穆斯林造訪非伊斯蘭國家旅遊人數最多的前3名，且在台穆斯林生活人口更已達30萬人以上，有超商繼上架「穆斯林友善商品專架」後，宣布再度設置「穆斯林友善熟食專區」，並推出3款全新東南亞冷凍餐盒，提供穆斯林更多用餐選擇。

▲79店舖設有「穆斯林友善熟食專區」。

全家宣布以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」3大計畫把門市打造成更安心的「穆斯林友善超商」，其中，友善專區部分提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全台155家門市皆有設置，熟食部份則於79店舖設立「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具、隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品及用具。

▲加碼推出3款穆斯林友善鮮食。

門市也透過印尼語標示，自店外「穆斯林友善商店」海報至店內專架與熟食區告示等，皆提供穆斯林可理解且安心選購符合飲食規範的環境；加碼也推出3款穆斯林友善鮮食，由中國回教協會監製符合穆斯林飲食規範，包括「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，而還有「維也納奶油麵包」也是穆斯林友善商品，以提供穆斯林更多餐食選擇，即日起陸續上市。

▲▼7-11開賣3款趣味零嘴。

另，7-11預購近日則開賣「3款趣味零嘴」，首先是「春風面紙造型細柔手撕棉花糖」，外觀看起來就是一般的衛生紙包裝，但抽出來不是衛生紙，而是蓬鬆軟綿的太妃糖風味棉花糖，十分可愛；再來是「Pentalx胡同炭烤魷魚絲」，放大版Pental橡皮擦造型收納包裡面裝了滿滿的香烤魷魚絲，還有創意十足的「窯烤山寨村火柴棒餅乾」，盒子裡裝著火柴棒造型餅乾，好吃又好玩，以上3款零嘴至3月10日還可享指定商品任選2件95折、3件以上92折優惠。