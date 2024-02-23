不限購買杯數！　超商「2大飲品買1送1」限時3天喝

▲超商2大飲品限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

元宵節快樂！全家特意祭出「2大飲品買1送1」優惠，即日起限時3天於全門市開喝，且不限購買杯數，趕緊揪同事、朋友一起衝；7-11則於OPENPOINT行動隨時取祭出「指定咖啡飲品222元」組合優惠，包括燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶等有。

全家即日起至2月25日祭出「2大飲品買1送1」，優惠品項有「花生圓圓拿鐵」、「花生圓圓醇奶」，且不限購買杯數、同品項，但提醒須於門市一次領完，不同品項價格計算為售價加總除以2；其中，必喝花生圓圓醇奶，是熱牛奶搭配花生鑽石小湯圓的組合，小湯圓外皮Q彈且包裹著花生內餡，還吸得到台灣花生與砂糖熬煮成的蜜花生，甜蜜又好喝，小確幸趕緊收下。

▲7-11限時咖啡組合優惠快收。（圖／7-11提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至2月24日則祭出「指定咖啡飲品222元」組合優惠，優惠品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。