　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

不限購買杯數！　超商「2大飲品買1送1」限時3天喝

▲▼全家私品茶推花生圓圓醇奶。（圖／業者提供）

▲超商2大飲品限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

元宵節快樂！全家特意祭出「2大飲品買1送1」優惠，即日起限時3天於全門市開喝，且不限購買杯數，趕緊揪同事、朋友一起衝；7-11則於OPENPOINT行動隨時取祭出「指定咖啡飲品222元」組合優惠，包括燕麥拿鐵、黑糖珍珠撞奶等有。

全家即日起至2月25日祭出「2大飲品買1送1」，優惠品項有「花生圓圓拿鐵」、「花生圓圓醇奶」，且不限購買杯數、同品項，但提醒須於門市一次領完，不同品項價格計算為售價加總除以2；其中，必喝花生圓圓醇奶，是熱牛奶搭配花生鑽石小湯圓的組合，小湯圓外皮Q彈且包裹著花生內餡，還吸得到台灣花生與砂糖熬煮成的蜜花生，甜蜜又好喝，小確幸趕緊收下。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時咖啡組合優惠快收。（圖／7-11提供）

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至2月24日則祭出「指定咖啡飲品222元」組合優惠，優惠品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。

【你可能也想看】

►大薯、冰炫風只要1元！　麥當勞「6大夯品加1元多1件」限時開吃了
►49元爽吃漢堡+飲料！速食店「超殺優惠券」快收　還有點心免費吃
►紅茶珍珠超Q！濃郁系「立頓奶茶冰淇淋」來了　加碼吃3倍濃檸檬冰

ET快訊
快訊／無照男綠燈直行撞飛3姊弟　公路局回應了
晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」
警專正妹被強制驗尿！　5星飯店貼白粉照喊冤：是鹽巴
22歲女學生吃便當竟中風！　後半輩子得靠家人
3姊弟家境不好！PTT見「74歲男高速撞擊」怒：鞭刑
幫小姊妹集氣！　全校師生祈福卡貼滿牆：快回來
關韶文宣布離開台灣！　YouTube停更

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不限購買杯數！　超商「2大飲品買1送1」限時3天喝

超商周末小確幸來了！　搶吃霜淇淋第2支5元、拿鐵第2杯10元喝

超商「周末優惠」一次看！焗烤飯、冰品下殺買1送1　還有咖啡買2送2

超商拿鐵買20送20、民生用品買1送1！全台通路下殺優惠懶人包

肯德基新推頂級海陸堡！秘製魚子醬+炸雞、蝦排　咬下有嗶啵口感

美妝保養、機能保健品牌「軒郁國際」　獲國家品質獎殊榮

全聯草莓季「8款新品」開賣！奶蓋蛋糕、草莓肉鬆麵包必嚐鮮

元宵小提燈　不需要用到一顆電池

快訊／全聯福袋頭獎得主出爐！4大電動名車破千萬　幸運序號一次看

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

不限購買杯數！　超商「2大飲品買1送1」限時3天喝

超商周末小確幸來了！　搶吃霜淇淋第2支5元、拿鐵第2杯10元喝

超商「周末優惠」一次看！焗烤飯、冰品下殺買1送1　還有咖啡買2送2

超商拿鐵買20送20、民生用品買1送1！全台通路下殺優惠懶人包

肯德基新推頂級海陸堡！秘製魚子醬+炸雞、蝦排　咬下有嗶啵口感

美妝保養、機能保健品牌「軒郁國際」　獲國家品質獎殊榮

全聯草莓季「8款新品」開賣！奶蓋蛋糕、草莓肉鬆麵包必嚐鮮

元宵小提燈　不需要用到一顆電池

快訊／全聯福袋頭獎得主出爐！4大電動名車破千萬　幸運序號一次看

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

新北市第一家！台中最狂火鍋店永和店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

快看發票！對中「24、25、28、02、03」任1組號碼　玩樂園直接打5折

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

謝國樑揚言告林右昌　前發言人酸：不要連人家說的話都聽不清楚

40年新竹老房「有人捧1億元買」　全場見屋況：別急脫手

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

基隆廟口公寓總價600萬起跳　5成買方都是年輕「脫北者」

輝達披露AI晶片7大競爭對手名單　華為首次上榜

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

消費熱門新聞

是你嗎？全聯福袋頭獎中獎序號出爐！

拿鐵買20送20、買1送1大集合！

限時3天！超商咖啡買2送2

全聯草莓季「8款新品」甜點開賣

超商「周末優惠」一次看！超多商品買1送1

元宵小提燈 不需要用到一顆電池

肯德基新推頂級海陸堡限時開賣

霜淇淋第2支5元！超商周末好康快收

中華電信兩大識別遠離釣魚詐騙

超商限量開賣元宵節「8款超萌燈籠」

超商4款咖哩新品！麵包咬下爆雙餡

超商「2大飲品買1送1」限時3天喝

超商4大咖啡飲品優惠！黑糖珍奶只要37元

超商精品咖啡推出全新風味還有優惠

更多熱門

相關新聞

超商「周末優惠」一次看！超多商品買1送1

超商「周末優惠」一次看！超多商品買1送1

再辛苦一下，馬上就要迎來周末了，而這周末剛好會碰上元宵節，就有超商自今（23）日起推出超豐富的周末優惠，不僅有焗烤飯、雪糕、零食等下殺買1送1，精品咖啡、黑糖珍奶也可享買2送2，直接替荷包省一波，趕快把握便宜買。

拿鐵買20送20、買1送1大集合！

拿鐵買20送20、買1送1大集合！

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵節如同小過年！12大地雷注意

元宵節如同小過年！12大地雷注意

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家7-11買1送1元宵節

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

包小柏用AI「復活病逝愛女」！找回夫妻交集：半年沒說話

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面