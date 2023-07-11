【廣編】茶裏王新品「四季春茶」上市　清爽茶香像是帶著走的質感茶館

【廣編特輯】

圖、文／茶裏王提供

喜歡茶的你請注意！經典茶飲品牌「茶裏王」，重磅推出新品「四季春茶」，以清新茶香陪伴民眾度過炎炎夏日。主打使用100%台灣茶葉，茶裏王四季春茶貫徹「回甘就像現泡」的好茶本質，清爽口感及回甘茶韻，風味層次堆疊而不苦澀。產品包裝亦有嶄新視覺，透明瓶身呈現清澈透亮的茶湯。即日起於7-ELEVEn上市，8/8前購買更享特價優惠，邀請消費者和屢獲國際大獎肯定的茶裏王一起來趟富有春意的味蕾體驗。

精選在地茶葉 X 兩大萃茶技術 茶裏王四季春淬鍊清香茶本質

四季春為台灣在地獨有茶種，因四季常綠、生生不息而得名。茶裏王四季春茶選用地形得天獨厚的南投松柏嶺春冬茶葉，並經過多道揉捻工序形成球型茶葉，茶韻更柔順，茶湯入喉後會逐漸釋放飽滿茶香，不苦不澀且帶有梔子花般的香氣，帶給人春天的氣息。製程方面則是使用茶裏王經典的「單細胞生茶萃取技術」，讓新鮮生茶葉自然釋放回甘尾韻，並搭配「低溫萃茶技術」使得茶葉中的甘味物質—胺基酸不被破壞，呈現四季春茶最真實的清香韻味。

【茶裏王四季春茶 上市資訊】

l 販售通路：全台7-ELEVEn 7/12正式上市（定價：NT$25）

l 促銷活動：

*112/7/8-112/7/9及112/7/17-112/8/8，茶裏王四季春茶推限時嚐鮮價1瓶19元；2瓶35元。

*112/7/10至7/16享2件79折、4件75折優惠