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超商周末小確幸來了！　搶吃霜淇淋第2支5元、拿鐵第2杯10元喝

▲▼全家草莓優格霜淇淋升級回歸、日本巨峰葡萄新口味開吃 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商周末3大優惠一次看 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！有超商特意於全門市祭出限時3天「3大限定優惠」，不僅有特濃拿鐵第2杯10元喝，還有霜淇淋第2支只要5元，超殺好康趕緊衝吃衝喝一波。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲特濃拿鐵第2杯下殺10元喝。

全家即日起至2月25日於全門市祭出「3大限時優惠」，有「Let's Café特濃拿鐵第2杯10元」，並開放冷熱互換、「私品茶永豐餘系列單杯39元」，以及「Fami!ce霜淇淋第2支5元」，還能任選口味，通通不能放過。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡優惠快收。（圖／7-11提供）

另，7-11全門市至3月5日前也有「CITY燕麥飲品任選買2送1」優惠，優惠品項包括CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶。

加碼至2月24前於OPENPOINT行動隨時取推指定咖啡飲品222元組合優惠，品項有CITY大杯燕麥拿鐵／燕麥奶茶任5杯222元（限量5萬組）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯222元（限量3萬組）、GODIVA迦納熱巧克力3杯222元（限量2萬組）、To b. by agnès b.經典冰可可3杯222元（限量3萬組）。

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