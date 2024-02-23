台南學甲爐渣案風波　監委提案彈劾黃偉哲「5：7」未通過

▲台南市長黃偉哲 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南「學甲爐渣案」備受社會關注，監察院曾於2022年5月通過監察委員提案糾正，監察院22日發布公告，針對監察委員林國明、王麗珍提案彈劾台南市市長黃偉哲、台南市政府環境保護局前局長謝世傑，經6日召開審查會，以5票成立、7票不成立，彈劾不成立確定。

2022年6月監察院對台南市府的糾正案文指出，台南市政府負有查核監督再利用機構合法運作的責任，但在本案發生後，竟聲稱《事業廢棄物再利用管理辦法》自2002年迄今修法次數約有16次之多，因法規一變再變，讓業者使用時及地方政府執行管理上無所適從，實不足採，因此提案糾正台南市政府。

監委林國明表示，爐渣非法棄置及濫用問題以台南市最為嚴重，《經濟部事業廢棄物再利用管理辦法》規定再利用機構應申報營運紀錄，為掌握最終使用地點，環保署也已經在2017年1月18日新增《廢棄物清理法》第39條之1規定，地方政府依法負有查核監督其合法運作的責任。

林國明也說，工業局應依法落實追蹤其產品流向，並輔導再利用機構確實辦理，避免爐渣濫用事件發生，環保署已研擬修正《廢棄物清理法》第46條第2款規定為「足生污染環境之虞」，應積極推動，以遏止假再利用、真棄置的情事發生。

而根據監察院22日公告，針對監察委員林國明、王麗珍提案彈劾台南市市長黃偉哲、台南市政府環境保護局前局長謝世傑，經6日召開審查會，13位監委除高涌誠選擇迴避外，兩人皆以5票成立、7票不成立，彈劾不成立確定。

監察委員郭文東、王美玉、鴻義章、葉大華、紀惠容投下成立票，趙永清、賴振昌、蕭自佑、林文程、林郁容、蘇麗瓊、王幼玲則投不成立。