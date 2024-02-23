台東元宵節活動逾20場　炮炸寒單爺及體驗活動...23日起登場

▲台東元宵節特色-炮炸寒單爺及體驗活動安排20餘場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東好神2024台東市元宵嘉年華會系列活動」即將登場，其中由真人以血肉身驅抵抗鞭炮轟炸的「炮炸寒單爺」活動，將於23日起在台東海濱公園(國際地標)、南京路廣場、市區各街道舉行，今年將有20餘場次，主辦單位籲請參與活動的民眾注意自身安全及隨行小孩或親友，最好穿著長袖長褲、戴口罩及各項裝備齊全。



「北天燈、南蜂炮、台東炮轟寒單爺」已成為國內觀光的重頭戲，而台東市元宵節遊行遶境活動已漸成為國內元宵節觀光重點，其中傳統的炮炸寒單爺活動將進行超過20個場次，定點舉辦時程如下：玄武堂部份—23日晚上7時在台東海濱公園國際地標參與市公所舉辦煙火之夜活動；24日上午9時成功鎮公所前廣場、下午12時30分正氣路玄武堂國際交換學生炸寒單文化交流體驗、3點知本路二段勇固鑫鋼構工程、晚上7時南京路市民廣場祈福炸寒單、晚上8時正氣路與廣東路口永和永福宮紅壇、晚上9時新生路498號SUM匯順保修、晚上10時正氣路玄武堂祈福炸寒單。



▲玄武堂炸寒單行程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

24日下午1時正氣路玄武堂你來炸我－炮手、肉身體驗營、下午3時台東縣議會、下午4時正氣北路431號眾星國際理財、下午5時臨海路三段415號台東寒單餅本舖、下午6時台東天后宮、晚上9時祈福遶境祭寒單-迎武財神寒單爺入廟(由正氣路與光明路沿途往正氣路遶境迎寒單至玄武堂)、晚上10時正氣路玄武堂祈福炸寒單。



▲邯鄲堂炸寒單行程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

邯鄲堂方面的場次-24日上午8時中華路一段362號榕樹下米苔目、上午10時卑南鄉初鹿村尚宸行-建霖行、下午1時四維路三段79巷1號陳志峰議員服務處、下午3時中華路二段22號留笑茶看、晚間6時中興路二段394號皇毅室內裝修設計、晚間8時漢陽北路與仁昌街口188號金灰王檳榔-漢陽北路店。25日上午10時卑南鄉太平路276號卑南文衡殿、中午1時卑南鄉太平村民生路90號陳建文宅、下午3時漢陽北路188號台東龍聖太子宮、5時30分勝利街53號龍鑫盛公司、晚上8時臨海路1段183巷51號邯鄲堂。



由於炮轟寒單爺活動煙霧迷漫、具危險性，玄武堂、邯鄲堂特別提醒參與觀賞的民眾或遊客，炮火危險請注意孩童及本身安全（患有心臟病及孕婦特別注意）、請穿著棉質長袖、長褲或較為厚重避免火傷之衣服為佳、請準備耳塞、口罩、帽子等物品、避免長時間音爆、濃重煙硝、誤詐所產生傷害、神轎隊伍八家將經過時，請勿插入隊伍及妨礙隊伍行進，並注意隊伍中銳利神器，避免誤擊，活動期間恐有刺激畫面，若有攜伴孩童請適當迴避，以免驚嚇，由於需長時間站立或走動，以穿球鞋為宜。