台東縣府再啟動青年暑期職場體驗

▲台東縣政府再度推出「青年暑期職場體驗實施計畫」，於23日舉辦啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年再度推出「青年暑期職場體驗實施計畫」，並於23日舉辦啟動記者會，邀請曾參與的單位與學長姊交流及經驗分享。此次預計提供200名體驗名額，歡迎用人單位於3月1日起至3月29日止報名。

縣長饒慶鈴表示，縣府去年首辦青年暑期職場體驗，引發了廣大的迴響，不僅讓青年們有機會實際感受職場環境，更能促進地方產業發展，成功媒合了223名學生，共有207名學生完成2個月完整的體驗，職缺內容橫跨餐飲、住宿、觀光、影視媒體等行業。相信這樣的交流與體驗能使參與的青年受益良多，同時也為台東的未來培育更多優秀人才。

縣府民政處說明，今年度計畫特別補助私部門及第3部門僱用暑期職場體驗學生薪資，每名學生於私部門補助最低薪資27470元的80%，用人單位自行負擔20%；於第3部門縣府則全額提供最低薪資補助，2個月合計提供54940元整，且每單位可申請補助至多3名學生。

記者會中也特別邀請去年參與計畫的用人單位及學生到場分享。財團法人李勝賢文教基金會表示，感謝縣府提供的機會，不僅讓來職場體驗的同學知道非營利組織的營運內容，更可讓青年有機會了解台東在地文化；且雖然體驗結束，仍有同學會回來幫忙，同學仍會利用空閒之餘回到單位協助，給予庇護所的學員們溫暖與關愛。

來自台東大學體育學系的王昱翔同學則提到，經由計畫至社團法人台東縣失智者關懷協會職場體驗，工作內容是到各個長輩的關懷據點做影片拍攝，關懷訪視獨居長輩，將他們的生活記錄下來並剪輯成珍貴的畫面。藉此對於影片的剪接以及媒體拍攝更感興趣，透過2個月的實作與經歷，期盼未來能有更進一步發揮和運用的機會。