批林右昌損害謝國樑名譽　羅智強轟：丟臉的是你自己！

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

基隆市長謝國樑日前遭內政部長林右昌質疑是不是「喝醉」或「拉K」，23日受訪時要求林右昌道歉，否則將採取法律行動提告。對此，國民黨立委羅智強指出，林右昌的話被綠媒、側翼散播，嚴重損害謝國樑的名譽，這不就是民進黨的造謠一條龍？開轟「林右昌，丟臉的是你自己！」

面對基隆市東岸商場招商爭議，羅智強說，林右昌說不清楚為何在基隆市長任內，未登記應屬於市府的產權，反造謠抹黑，惡意影射謝國樑市長吸毒。林右昌受訪時，不但以「歇斯底里」侮辱謝國樑，還諷刺說有民眾覺得「謝國樑市長是不是瘋了、喝醉，還是嗑藥、拉K」等，批謝國樑失格、丟臉。

「林右昌，失格的是你自己！假民眾之名，指民選市長嗑藥、拉K，這種行徑與網軍何異？林右昌的話被綠媒、側翼散播，嚴重損害謝國樑的名譽，這不就是民進黨的造謠一條龍？林右昌，丟臉的是你自己！」羅智強開轟，林右昌身為內政部長，職掌全國治安，卻在沒有證據的情況下，隨意指稱地方首長吸毒，做了最壞示範。

羅智強表示，若謝國樑真有吸毒之事，難道不該查辦？若有人惡意杜撰，是不是也該追究？謝國樑已經自清，林右昌要不要道歉？法院曾有判例，以「歇斯底里」罵人構成公然侮辱罪，遭判決拘役30天；前行政院長劉兆玄曾說，「做人做事要有格調，沒了格調，什麼都沒有了」，在民進黨官員身上，找不到格調二字。