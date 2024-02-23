快訊／遭林右昌控吸毒！謝國樑震怒：24小時內沒道歉就提告

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆東岸商場建物產權爭議越演越烈，雙方各說各話，今(23)日基隆市長謝國樑受訪回應，林右昌指控他吸毒一事，已經影響到家人，整晚憂慮到睡不著，嚴正要求林右昌在24小時內親自向他道歉，否則將採取法律行動提告。

▲基隆市長謝國樑 。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆東岸商場產權爭議從NET（主富服裝公司）開始，主張他們獨自出資興建商場2至4樓，卻被基隆市府「整碗捧走」送給微風，更控訴速府找來警力強行佔領，因此提告謝國樑等4人強盜、竊占等罪。

然而，謝國樑日前指前市長林右昌根本未在任內完成資產轉移登記，留下爛攤子讓他處理，林右昌則反嗆謝拉K、丟基隆人的臉，如今演變成人身攻擊。

謝今日召開記者會表示，因為自己被控吸毒，導致家人難過又憂慮，晚上睡不著覺，被如此不實指控，他該如何面對孩子？他因此出面向林右昌提出嚴正抗議，「我要強調，我絕對沒有吸毒，我現在要求林右昌，請你公開說清楚，不要抹黑我」。

謝震怒稱，若林拿不出一個說法，必須在24小時內親自向他本人道歉，「基隆市長，絕對不是一個拉K吸毒犯，請民進黨側翼，不要再指控基隆市長謝國樑是一個吸毒犯。」否則將會採取法律行動，提告林右昌以自清。

