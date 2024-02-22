藍委要管碧玲為翻船案下台　綠黨團批負面示範：別用政治力影響辦案

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

金門海巡近日追緝越界捕魚的陸籍漁船，船上4人落海釀2死。國台辦定調這是兩岸惡性事件，國民黨也質疑海委會包庇海巡署，還有國民黨立委要求海委會主委管碧玲下台。對此，民進黨立院黨團今（22日）表示，整件事還在偵辦中，國民黨用「包庇」二字預設立場已經干預司法進行，且海委會貫徹保護國家的使命做錯了什麼？

民進黨團幹事長吳思瑤認為，在野黨用包庇兩個字，為難我方執法人員，檢調辦案同時，這是國民黨政治介入造成輿論辦案的負面示範，司法是獨立的，支持檢調大力作為讓真相水落石出，國民黨用包庇二字預設立場已經侵犯司法進行。

吳思瑤指出，這幾天跟海巡署了解，近年來有4000多起中國籍漁船非法越界、拒檢發生衝撞12次數，這麼多起4漁船非法捕撈，作為有管轄權政府難道不該強硬執法、保護漁民嗎？海巡人員在第一線險峻的狀況下保護國家，這個個案應該回到理性基礎上討論，支持國家捍衛主權。

吳思瑤強調，民進黨立場很清楚，第一、此事源頭是誰？非法越界捕撈就是中國；第二、誰片面破壞現狀、政治操作？也是中國利用個案無限上綱，模糊1992年起的禁限海域認定，這不容模糊；第三、誰在升高局勢？也是中國，難怪昨天美國請中國自制。

對於藍營要管碧玲下台，吳思瑤表示，不要政治介入，整件事還在偵辦中，海委會同仁照SOP跟保護漁民職責，貫徹保護國家的使命做錯了什麼？ 動輒要官員下台，這是過當行使國會議員權力。

吳思瑤指出，立法院已經開議、總質詢也上路，提出任何建議行政部門都會接受，但跳躍得這麼快、動輒要官員下台，社會不會接受，管碧玲這段時間盡心盡力，每天親上火線，希望國民黨別如此廉價要求官員下台。

