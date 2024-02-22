　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洗刷行人地獄　內政部通過《行人交通安全設施條例》草案

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲為了洗刷台灣「行人地獄」惡名，內政部通過《行人交通安全設施條例》草案，建構更完善安全的行人用路環境。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為洗刷台灣「行人地獄」的惡名，行政院去年通過「行人交通安全政策綱領」，要建置安全友善的行人用路環境。內政部長林右昌表示，22日部務會報通過《行人交通安全設施條例》草案，藉由建設、改善及維護行人交通安全設施等方式，積極建構安全、無礙及可連續通行的行人用路空間，全方位守護行人的通行安全。

林右昌說明，為利中央與地方攜手積極改善行人安全，新訂條例明定中央主管機關應會同各目的主管機關擬定中長程行人交通安全設施推動計畫，各縣市再依據前項計畫訂定中長程行人交通安全設施改善計畫，每年公布執行情形並搭配獎懲機制，徹底執行行人用路環境改善工作，提供平整、順暢及安全的空間供大眾使用，滿足不同族群行人的用路需求。

此外，對於都市計畫區域內，一定寬度以上的道路未施設人行道地區，也明文要求地方政府應擬定分年分期建設計畫，報中央主管機關核定後，優先進行改善，每4年至少要檢討一次，以提升國內人行道設施品質。

林右昌進一步說明，新訂條例也明確規範各縣市將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區之規定，並應舉辦說明會聽取在地居民意見，優先進行相關改善措施，經由增設人行道、建置防護、警示及無障礙設施、車輛減速設施等方式，提供適當保護及提醒，讓兒童、長者、行動不便者及陪同者能享有安全及可連續的行走空間及環境。

至於既有道路上如有電力、電信箱體或桿件等妨礙行人通行的固定設施、設備，後續將由縣市政府協調要求主管單位進行設施改善、遷移或拆除等，若未能在期限內完成者也得給予裁罰。另道路兩旁、建築物騎樓及無遮簷人行道未與鄰接地平面齊平或自行任意改建而妨礙行人通行者，條例中也明定處理原則，讓行走環境及空間可以連續，有效提升國內整體通行環境與品質。

林右昌指出，針對各縣市推動改善情形，內政部將會同交通部定期舉辦考評，並向社會大眾公布執行成效，以有效提升督導力道，同時完善行人動線及交通安全設施建設、改善及維護等工作。《行人交通安全設施條例》草案將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議。

ET快訊
獨／台中驚傳家長帶武士刀、球棒「衝進國小」
元宵節如同小過年！12大地雷注意
快訊／華航地勤被夾死　3同事5萬交保
快訊／黃品源爆再婚！「娶俄美女」新娘身分曝光
快訊／威力彩頭獎4.9億號碼來了　對中7碼開始每天睡到自然醒
快訊／中華男籃末節一瀉千里　20分差不敵紐西蘭
快訊／大樂透頭獎1億開獎了！百萬紅包剩21組
快訊／重大車禍！3姊弟遭休旅車撞飛　
家人25歲罹大腸癌！男大生「1危險因子」也中　醫嘆：無法治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍、白黨團餐敘74分鐘　柯文哲「建立溝通管道」：讓台灣可往前走

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

洗刷行人地獄　內政部通過《行人交通安全設施條例》草案

陳玉珍提議授權金馬與對岸談　陸委會：觀光客到金馬陸方也沒回

陸方拒簽交接證明書　陸委會亮出文件：過去一直都有簽！

快訊／國民黨立院委員會佈局曝！　正副院長在國防、黨團三長守2委員會

當不完的兵！政院通過《陸海空軍懲罰法》修正案　悔過期間不計役期

蕭美琴回娘家！立院明成立「臺美國會議員聯誼會」　藍綠雙會長共治

快訊／海陸新訓中心丟槍「買玩具槍充數」　監察院糾正海軍司令部

搶麥爆衝突！綠提案禁帶麥克風進議場　韓國瑜：各黨團自行約束

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

藍、白黨團餐敘74分鐘　柯文哲「建立溝通管道」：讓台灣可往前走

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

洗刷行人地獄　內政部通過《行人交通安全設施條例》草案

陳玉珍提議授權金馬與對岸談　陸委會：觀光客到金馬陸方也沒回

陸方拒簽交接證明書　陸委會亮出文件：過去一直都有簽！

快訊／國民黨立院委員會佈局曝！　正副院長在國防、黨團三長守2委員會

當不完的兵！政院通過《陸海空軍懲罰法》修正案　悔過期間不計役期

蕭美琴回娘家！立院明成立「臺美國會議員聯誼會」　藍綠雙會長共治

快訊／海陸新訓中心丟槍「買玩具槍充數」　監察院糾正海軍司令部

搶麥爆衝突！綠提案禁帶麥克風進議場　韓國瑜：各黨團自行約束

「社福界俠女」張錦麗告別式　馬英九、侯友宜到場追思致意

拜登下令禁用中國起重機　台灣都買空機沒有間諜裝置疑慮

獨／台中驚傳家長帶武士刀、高爾夫球棒進國小　老師衝教室喊「快關門窗」

Joeman東京置產3樓透天厝　曝衝動買房「爆賠150萬」

調味粉過度鮮豔請小心！營養師：蘇丹紅食用過多恐肝腎受損

日本17歲男高生陳屍湖邊！警方逮捕5名少年　兇嫌母嘆：我兒子很乖

元宵節如同小過年！衣服破是「整年破財倒楣之兆」　12大地雷注意

華航報廢飛機夾死地勤人員　檢察官相驗、3同事5萬交保

快訊／黃品源55歲爆再婚！　「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／威力彩頭獎4.9億號碼來了　對中7碼開始每天睡到自然醒

國文老師笑聲超魔性　紅樓夢原來有「直角戀」

政治熱門新聞

外貌羞辱爭議延燒　賴清德：避免歧視言論

快訊／委員會席次出爐　白4委員會成關鍵少數、綠國防外交實質過半

綠外貌羞辱徐巧芯　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

當不完的兵！政院通過《陸海空軍懲罰法》修正案　悔過期間不計役期

快訊／國民黨立院委員會佈局曝！　正副院長在國防、黨團三長守2委員會

徐巧芯也曾罵人「醜到不行」　黃捷籲道歉

快訊／第3回合終於敲定！韓國瑜協商拍板　23日邀陳揆食安專報

快訊／徐巧芯接國民黨團副書記長　自稱「好折凳」

翻船案2漁民說法大轉彎　綠黨團「了解有壓力」：很快就真相大白

傳賴清德選用座車曝光　國安局：完成相關程序後再行公布

深坑惡臭反應慢！蔣萬安要局處「給我雞婆一點」　懲處層級沒設限

國會對戰徐巧芯！黃捷返高雄選區被狂讚

深坑大火臭翻雙北！侯友宜公布空氣品質監測結果

行政院明提「桃竹苗大矽谷計畫」　拚4年6兆產值、14萬人就業機會

更多熱門

相關新聞

謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

基隆東岸商場建物產權爭議越演越烈，面對外界質疑權利金從5050萬縮水為1500萬，基隆市長謝國樑21日表示，林右昌巧妙利用會計達成目標，當時總權利金就是5050萬左右，變動權利金是0元，而他總額則是6775萬。對此，前基隆市府發言人游本明隨後反擊，「謝國樑市長就是鬼扯！」當時合約很明確，變動權利金於廠商有「超額利潤」時市府抽成50%，質疑「謝市長是失憶嗎？」

朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

謝國樑質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金」是0元

謝國樑質疑林右昌讓利NET　爆前市府「變動權利金」是0元

曝夜襲撂警強拆始末！謝國樑掀NET黑歷史　轟「路人甲佔土地」

曝夜襲撂警強拆始末！謝國樑掀NET黑歷史　轟「路人甲佔土地」

火大反擊林右昌「嗑藥說」　謝國樑：你各位看我像拉K嗎？

火大反擊林右昌「嗑藥說」　謝國樑：你各位看我像拉K嗎？

關鍵字：

內政部林右昌

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

篠崎泫揭和Toyz真實關係！

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面