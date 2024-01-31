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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖！大陸驚現1例「H3N2+H10N5」混合感染者　發病半月身亡

▲大陸A型B型流感持續爆發,疫苗。（圖／CFP）

▲浙江省發現一例H3N2與H10N5混合感染病例。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家疾控局31日通報，浙江省發現一例H3N2與H10N5混合感染病例。女患者2023年11月30日出現咳嗽、咽痛、發熱等症狀，半個多月後因病情嚴重於12月16日死亡。

通報顯示，女患者63歲，安徽宣城人，既往有多種基礎性疾病。2023年11月30日出現咳嗽、咽痛、發熱等症狀；12月2日因病情加重收入當地醫療機構救治；12月7日，轉至浙江省醫療機構住院治療，後因病情嚴重於12月16日死亡。

在對死亡病例開展回顧性研究過程中，浙江省於2024年1月22日從病例標本中分離到季節性H3N2亞型和禽H10N5亞型流感病毒。1月26日，中國疾控中心對浙江送檢標本進行覆核檢測，結果與此前一致。

浙江、安徽兩省已對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩查陰性；通過回顧性病例搜索，同期均未發現可疑病例。

大陸國家疾控局已指導浙江、安徽兩省按照相關預案方案開展防控，並組織專家進行風險評估。專家評估認為，病毒全基因分析顯示，H10N5病毒為禽源性，未具備有效的感染人的能力，此次疫情為一次偶發的禽到人的跨種屬傳播。該病毒感染人的風險低，未發生人傳人的情況。

專家建議，公眾在日常生活中應避免接觸病死禽，儘量避免直接接觸活禽；注意飲食衛生，提高自我防護意識，出現發熱及呼吸道症狀，應佩戴口罩，儘快就醫。

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