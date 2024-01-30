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大陸 大陸焦點 特派現場

30歲男子去推拿館！按到「右肢癱瘓」　醫師：險些全身癱瘓

▲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲張先生因去推拿館按摩，險些全身性癱瘓。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江一名張先生近日至家附近的推拿館按摩，怎料回家後右手舉不起筷子，右腳走不動。到醫院時，張先生已右肢癱瘓、脊髓損傷。骨科醫師表示，所幸及時開刀，再晚些張先生恐會全身癱瘓。

據《澎湃新聞》報導，幾天前，張先生覺得自己的脖子還有右手有些痠痛，於是去自家樓下的私人推拿工作室按摩。按摩後，他覺得脖子和右手越來越痠、越來越麻，甚至連拿重物的力氣都沒有，右手連筷子都拿不住，右腳也走不動路了。

張先生和妻子懷疑推拿館不專業，於是來到浙江省中醫院檢查。醫生發現，張先生的肌力已急劇下降，「患者的第4、5節頸椎已經出現了明顯的受壓迫表現，而且當時他右手的肌力只有一級（正常人的握力是五級），左手肌力也在快速下降，離全身癱瘓只有一步之遙。」

▲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲醫生從張先生的椎管中，取出2塊椎間盤組織。（圖／翻攝自澎湃新聞）

醫院為張先生做全面檢查，核磁共振結果顯示，張先生的脊髓損傷、右側肢體已癱瘓。

醫生馬上為張先生動手術，從他的椎管中，取出了2塊椎間盤組織，也正是這兩塊組織壓迫了脊髓，導致其出現癱瘓症狀，「一般來說，輕微的椎間盤突出是不會掉到椎管中的，很可能是因為外力，導致這兩塊組織掉進去了。」

所幸，張先生及時開刀，目前恢復狀況良好。醫師也呼籲，不要盲目地去按摩，「有些人長期低頭工作，造成肌肉韌帶勞損，這樣的情況比較適合按摩緩解。但若是長期的頸椎痠痛，或是走路發飄、沒力氣、無法分辨方向，甚至有肢體痛、麻的表現，最好都不要去按摩。」

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