打完點滴「醫院全清空」只剩她一人！被鎖死院內嚇瘋…恐怖畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

浙江衢州一女子1月30日發影片稱，在常山縣人民醫院打點滴被鎖，打遍110、120，半個小時後才有人來開門。影片顯示，她在醫院打完點滴發現周圍一個人都沒有了，且被鎖在裡面，她將遭遇拍下影片發在網上，直呼「嚇死了」。1天後，醫院表示，情況屬實，確是該院工作人員失誤所致。

▲她打完點滴全醫院下班。（圖／翻攝自影片）

據《華商報》報導，網傳影片資訊顯示，事發1月30日夜浙江省衢州市常山縣人民醫院，影片一開始，畫面中拍攝了一個上了鎖的門，拍攝女子稱「門全部鎖了」，然後畫面跟隨拍攝者的腳步將所有區域拍了個遍，沒有發現其他人，畫面中出現的確為醫院場景，有成排的座椅，也有病床，在影片的最後疑似一個醫生辦公場所，雖然亮著燈，但同樣沒人。

影片配文稱，「所有的醫生下班了，把我一個人留床上打點滴，打完出來一個人都沒有，門全部鎖了，一個電話都沒有，急診電話幾個沒有人接，足足半個小時才聯繫上人才來開門拔針，怕的我晚上就想著這個事都不敢睡覺了。」

▲門也鎖上。（圖／翻攝自影片）

而後有網友在留言區表達了對影片發布者的慰問，影片發布者1月30日深夜回應稱，「我嚇死了，現在還不敢睡覺，最主要我25日還動了一個手術的，這樣萬一出什麼事怎麼辦？」

1月31日，浙江省常山縣人民醫院就網傳「女子打點滴被鎖醫院大廳無人管」發布情況說明。通報稱，經核查，情況屬實，確是該院工作人員失誤所致。1月31日上午，醫院領導、相關業務科室負責人已向當事人當面表達了歉意，取得了當事人的諒解。醫院將根據事實情節，對相關責任人員依規進行處理。

通報強調，「我們深刻反省，開展自查整改，加強醫院各項管理制度的落實，堅決杜絕類似現象再次發生，同時誠懇接受各方監督。在此，我們再次向因此造成不便的當事人致歉，感謝媒體、公眾對我們工作的關注和監督。」