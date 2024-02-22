全聯福袋「買1送1實用贈品」　她秒衝結帳！網驚：超划算

▲原PO買福袋賺到1串衛生紙。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

年後福袋超狂驚喜！一名女網友笑稱，最近逛全聯時，看到福袋有贈送小禮物，當下她毫不猶豫買了1袋，結帳也順利拿到1串10入的衛生紙，讓她開心分享好康資訊。文章曝光後，網友也紛紛大讚「送衛生紙超賺」，還有人在別家分店買福袋，則拿到高麗菜與金針菇的贈品組合。

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》直呼，去家裡附近的全聯時，看到買1福袋「送1串衛生紙」的超狂組合，當下原PO自嘲腦波弱弱的，隨即拿了福袋去結帳，果真拿到一袋10入裝的衛生紙。

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文章曝光後，網友也驚回，「有送一串衛生紙真的比較會想買」、「昨天要去買，結果沒福袋了」、「送衛生紙超賺」、「很划算欸」、「那我大年初一去排隊，有點可惜了，少了一串衛生紙」、「一袋多少錢」。原PO回應，價格一樣是300元。

事實上，買1福袋送1串衛生紙的活動，應該是屬於單店的促銷活動，就有網友也分享拿到不同贈品，「我被送了一顆高麗菜+二包金針菇，就買了」、「我們這邊是送三層的衛生紙一串6包」。

除了超市有福袋優惠，全家原價249元的「祥龍福袋」則推出扣會員點數3000點，就能以200元換購價買到。但有網友透露，某些店家想趕快清倉，乾脆降價求售，「有的店降到149元，有的還在200元，有可能那家店拚了破盤降價」、「看到附近有2家180元現金價，1家現金價200元」。