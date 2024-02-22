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衛福部南投醫院走入社區提供弱勢義診　善心人士加碼捐白米、襪子

▲南投醫院於仁壽公園為弱勢長者義診。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院於仁壽公園為弱勢長者義診。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

衛福部南投醫院為傳遞社會最實質與溫暖的關愛，安排醫師走入社區，在21日針對獨居長者、家境清寒、街友和社區民眾辦理義診服務，希望弱勢民眾能夠得到最貼心的醫療照護。

本次義診活動於南投市仁壽公園辦理，南投醫院指出，除了提供民眾測量血壓、血脂，家醫科、外科的診療服務、健康諮詢，癌症篩檢宣導，還有藥物諮詢以及藥師親自調劑服務。

▲南投醫院於仁壽公園為弱勢長者義診。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院於仁壽公園為弱勢長者義診。（圖／衛福部南投醫院提供）

此外，現場同時將米、襪子及衛生紙等愛心物資發放給弱勢民眾，，還與嘉和社區發展協會合作，提供熱騰騰的愛心午餐來溫暖鄉親的心與胃；南投縣警察局婦幼志工中隊長楊月娥一人就捐出5公斤白米150包、150份襪子，她表示希望以捐贈物資與大家結緣，也希望有需要的人能夠分享到愛心與關懷。

▲南投醫院於仁壽公園為弱勢長者義診。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院院長洪弘昌表示，希望藉此拋磚引玉、鼓勵社會大眾主動關懷弱勢；另外依據疾管署近日統計資料指出，目前國內COVID-19疫情上升且處流行期，近日各級學校開學、元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，洪弘昌建議民眾落實個人防疫措施，在公共場合配戴口罩、勤洗手，降低被感染的可能性，也提醒尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速完成接種，以提升保護力。

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