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近2千高中生畢業被迫就業！要念書吃飯就要拼命工作⋯長期夜班恍神

▲▼小智又要工作又要讀書，經常身心俱疲。台灣世界展望會統計，近2千名高中生畢業被迫就業。（圖／台灣世界展望會提供）

▲小智又要工作又要讀書，經常身心俱疲。台灣世界展望會統計，近2千名高中生畢業被迫就業。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／台北報導

春節假期結束開學，對許多學生來說回到校園是稀鬆平常的事，但對弱勢家庭子女來說卻為了學雜費開支而煩惱，目前台灣世界展望會在全台服務的4.5萬名弱勢兒中，多達1.6萬欠缺學費和生活費；還有1900名中學生畢業被迫就業，若想繼續念大學，也只能打工上夜班，卻每日精神不濟、恍神，相當辛苦。

展望會分享一名案例，小智（化名）的父母在他國中時離婚，爸爸因在外地工作，將小智及弟弟交由祖母照顧，不料祖母在去年因病過世，家中頓時失去經濟支柱。因此就讀大學的小智必須自己找租屋處、繳房租，還得負擔弟弟的生活開支和房租，靠自己養活兄弟。

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為了兼顧學業，他也只能利用下課時間到超商打工；而為了省錢，小智三餐都吃簡單泡麵，現在因為學校要求實習，導致他能工讀的時間變少，收入也銳減。小智的弟弟目前讀高職，假日也在餐廳打工，兄弟兩人都還是學生，上課時就無法上班。

「不工作就沒有錢，沒有錢就無法上學吃飯；如果要吃飯念書，就要認命工作賺錢！」這樣疲憊的循環，在小智這樣的兒少身上頻頻發生，他也因為長期夜班，經常精神不濟、恍神，他告訴社工，「我還是得撐下去啊！」

另一位住在東部的小誠（化名），爸爸在他國小時因病離世，媽媽改嫁，於是他從小阿嬤相依為命，但阿嬤識字不多，無法在課業上給他太多幫助，小誠從國小開始，透過展望會的教育扶助金、生活物資，支持他的學費，減緩家中經濟壓力。

由於小誠在校成績不錯，現在是大三生，每逢連續假期總會返鄉協助家務，減輕阿嬤的辛勞。小誠提到，十分感謝社會善心，讓他可以順利就讀大學，接下來他會努力準備公務員考試，希望有一天有能力照顧阿嬤。

台灣世界展望會邀請民眾加入「紅包傳愛」活動，幫弱勢兒少撐起大傘，幫助他們能夠穩定求學、健康成長，讓教育真正成為翻轉他們生命的力量。

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