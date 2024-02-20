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環保輔具平臺志工無私傳愛　助失能家庭度過生命難關

▲▼環保輔具平臺啟動　助失能家庭度過生命難關。（圖／unsplash）

記者林璟倩／綜合報導

隨著高齡社會強勢來臨，根據衛生福利部統計推估，2023年全臺失能人口將超過91萬，能協助失能者在生活上更獨立安全及方便的輔具需求逐年攀升。政府與民間提供各種管道，其中「輔具租借」是一種常見方法。在台灣，政府除了補助身心障礙者購買輔具外，也與民間機構合作，設立輔具資源中心，提供諮詢、租用或免費借用服務，而慈濟環保輔具平臺就是其中之一。

初次接觸二手輔具，少數人心中可能有些猶豫，「別人用過的，乾淨嗎？」然而對經濟負擔不起，或是有急迫需求的人們來說，已無暇顧及獲得的輔具是新，還是舊，而這些輔具平台的志工們就成了第一線送愛傳愛的守護天使。

根據布克文化出版之《福聚：環保輔具愛相扶》一書提及，環保輔具平臺志工會為有需要的家庭提供輔具，甚至包括居家環境的清潔。在一個案例中，75歲的鄭阿公因健康狀況變差，家中環境混亂，新竹環保輔具平臺志工方奇輝在了解情況後，不僅提供了所需輔具，還協助打掃居家環境，使家庭獲得了改善。

桃園八德環保輔具據點負責人曾慶安則是每次到案家，都如同回到當年自己經歷困境的體驗般感同身受。由於他深知家庭的困境，因此他不僅提供輔具，還會主動觀察並提供更多的幫助，總是想著如何讓家庭更加幸福，也悄悄影響了許多人加入助人的行列。

而雲林環保輔具平臺的志工孫世海則是自幼成長於貧苦環境中，深知助人之重，也時時惦記著母親教導他惜福助人的道理，讓他願意在長大生活改善後，投身助人的行列中，成為隨時待命的志工，為了協助有需要的家庭，全力以赴。也因為他的熱忱與責任感，為許多家庭帶來了希望與幸福。

環保輔具平臺的成立，不僅為高齡社會提供了實際的幫助，也展現了慈善服務的多元化與延伸，讓更多人受益於愛與良善之中。

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