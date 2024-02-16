南投縣特殊境遇家庭扶助7措施　1月提撥208萬助單親弱勢家庭

▲南投縣政府針對單親弱勢等特殊境遇家庭推出7項扶助措施。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為加強照顧特殊境遇家庭弱勢民眾，解決其生活及經濟困境，依據《特殊境遇家庭扶助條例》提供7項扶助措施，幫助有迫切需要的「特殊境遇家庭」解決生活經濟困難，給予緊急照顧，並協助其自立自強及改善生活狀況。



特殊境遇家庭扶助7項助措施包括緊急生活扶助、子女生活津貼、子女教育補助、傷病醫療補助、兒童托育津貼、法律訴訟補助、創業貸款利息補助等；縣府說明，其中子女教育補助及創業貸款利息補助，由申請人於取得特殊境遇家庭身分認定後，向子女就讀之學校或勞動部提出申請，其餘則由縣府辦理補助。



縣府指出，113年度特殊境遇家庭扶助業務總清查辦理期程，自112年10月13日起至今年1月22日止，共計受理839案，並於1月底核撥1月特殊境遇家庭子女生活津貼延長補助，總金額達208萬7511元，共計有758人次受惠。

縣府提醒，本項扶助申請人不限性別，新住民與南投縣民辦理結婚登記並實際居住南投縣者，於尚未取得本國國籍前亦可提出申請；不論是單親爸爸、單親媽媽或是隔代教養家庭，民眾若有協助需求，皆可洽詢南投縣社會及勞動處，電話：049-2245641或親至各戶籍地鄉（鎮、市）公所特境扶助業務承辦窗口辦理。