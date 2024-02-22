藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

▲柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲與傅崐萁一同受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

為增進立法院在野黨團合作與默契，立法院民眾黨團三長及黨主席柯文哲今（22）日與國民黨團三長進行餐敘，整場餐敘時間約1個多小時，對於未來藍白是否在召委上合作，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨必須跟所有在野黨一起同心協力，才可以制衡霸道且強大的民進黨，一定要同心協力、集思廣益，讓所有法案陽光化，請大家拭目以待。

柯文哲今晚和民眾黨黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城與國民黨總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘在立法院用餐。

約於一小時後一行人出來受訪，傅崐萁表示，今天是第一次大家接觸，大家也是有非常大的善意，要讓台灣好、兩岸和平，要在這個時候為台灣做更多事情，大家要同心協力，讓陽光不只照進國會也照進政府單位，在野黨監督政府是天職，更應該要密切合作，任何事情都可以談。

傅崐萁說，剛剛柯文哲也講得非常清楚，只要是福國利民是的事情，大家一起來做，難得75年來三黨不過半，終於有大事可以推，讓台灣可以真正重回民主國家，讓陽光透明可以在這一屆來推動。

傅崐萁也提到，對於行政院最近推動公投法不在籍投票，就是要趕快敷衍老百姓，因為他們知道國會要全面改革了，他們知道有些事情還擋在前面，但為什麼民進黨有些事情只做半套，要做就要做全套，所有的選舉都可以不在籍投票，未來國家的政務都該攤在陽光下。

傅崐萁說，今天是很好的開始，雖然是寒冬，但是柯文哲有炙熱的、暖暖的誠意，不管是黃國昌、黃珊珊、吳春城都跟他及洪孟楷、林思銘大家一起有同一個目標，讓台灣更好，今天不是第一次也不是最後一次，未來一定會常來常往、同心協力。

媒體問到，下星期四就是召委選舉，國民黨是否會與民眾黨合作，還是會有自己的主體性？傅崐萁說，國民黨是百年、格局恢宏的政黨，會以更高的視野、更寬廣的格局跟所有的在野黨一起同心協力，才可以制衡霸道且強大的民進黨，未來一定要同心協力、集思廣益，讓所有法案陽光化，請大家拭目以待。

另，媒體問，今天行政院通過公投案不在籍投票，國民黨好像覺得有點敷衍民意，會不會覺得所有投票都要推動不在籍？柯文哲表示，如果國家完全E化的話，用手機就可以投票，不在籍投票最理想是直接用手機投票，其實這也不難，在愛沙尼亞早就行之多年。