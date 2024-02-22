藍、白黨團餐敘74分鐘　柯文哲「建立溝通管道」：讓台灣可往前走

▲柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲與傅崐萁一同受訪，左起民眾黨團幹事長吳春城、副總召黃珊珊、總召黃國昌、柯文哲、國民黨團總召傅崐萁、副書記長林思銘、書記長洪孟楷。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲22日晚間率民眾黨團3長，與由國民黨團總召傅崐萁等人一同吃飯，該場餐敘時間約歷時1小時14分鐘結束。會後柯文哲表示，先建立一個溝通管道，未來有事情直接溝通就好了，讓台灣可以往前進，不過並沒有談及下週29日的召委選舉。

柯文哲、民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、副書記長林思銘一同在立法院康園餐廳吃飯；該場飯局於晚間7時展開，黃國昌、黃珊珊、吳春城3人一同迎接坐車前來的柯文哲。被問到會談論什麼內容？黃國昌表示，會討論改革法案意見推動。

黃珊珊原本後續還有行程，要提早在7時50分左右離場，但最後還是選擇待完全場，7人一同在晚間8時14分左右離開餐廳。據了解，該場飯局的錢是「各出各的」，總計1萬3100元，藍白各自分擔6550元，菜色有招牌菜東坡肉、玉米雞、豆苗蝦仁、牛腩、魚、酒釀湯圓，其中湯圓是為了提前過元宵而吃，且雙方都有「小酌」一番，只見林思銘、黃國昌離場時滿臉通紅。

被問到裡面談了什麼內容，雙方吃了一小時左右，氣氛是否融洽？柯文哲先稱，要不是為了讓媒體早點下班，否則「我們還在繼續喝」，這次是先建立一個溝通管道，有事情大家直接溝通，大家想法都一樣，讓台灣可以往前進，這樣就好。

針對哪些法案做交換意見，以及有無達成共識？柯文哲回應，「要談的事情太多了。」今天主要是建立一個溝通管道，「以後有問題，大家不要說打電話，甚至到辦公室直接坐下來討論，這樣就好了。」

媒體追問，有無談到29日召委選舉，以及未來類似溝通是否成為常態？柯文哲直言「沒有談到，完全沒談到（召委選舉）！」溝通不是只有很正式，平常有事情打電話，甚至到辦公室坐下來就可以談，「沒有那麼嚴肅，常常很多東西，平常就把問題解決掉。」

至於窗口是否為總召對總召，還是總召對主席？柯文哲稱，因為洪孟楷比較年輕，所以跟黃珊珊有事直接打電話、面對面就講了，不需要猜來猜去。

▼國民黨團、民眾黨團餐會。（圖／民眾黨提供）