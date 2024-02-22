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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／第3回合終於敲定！韓國瑜協商拍板　23日邀陳揆食安專報

▲▼立院朝野再度就「邀請行政院院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜進行政黨協商，立法院長韓國瑜到場。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台糖瘦肉精風波，成為新國會朝野攻防議題，立法院長韓國瑜今（22）日召集朝野協商，邀請行政院長陳建仁23日率相關部會首長赴立法院進行食安報告，經過40分鐘的討論，在藍綠白均有共識情況下，韓國瑜最後裁示，明日進行食安專案報告。

協商一開始，民進黨團總召柯建銘首先表示，週五食安專報沒問題，請院長裁示。國民黨團總召傅崐萁接著說，這個議題不是哪政黨的立場，畢竟都希望有健康生活，讓陳建仁盡快來立院報告。

民眾黨團總召黃國昌說，民眾黨數度表明立場，希望透過加開院會來增加食安專報，也很感謝國民黨20日的支持，只不過說民進黨拉下來協商，沒辦法如我們希望的進行，沒關係，本於支持國民黨的意思，就讓明天進行食安專報。

聽聞黃國昌提到是民進黨拉下協商，柯建銘則回嗆，「你到底懂不懂議事規則？19日協商時你一個人不答應，當天的議程沒有要增加討論事項，我反對你就會來拗，你提逕付二讀，不要皮笑肉不笑很難看，這樣還要拗民進黨？當大家都白癡嗎？」別再搞這套，這是韓國瑜協商的第三次，民眾黨搞成這樣真的天才，總之下周召委選舉也都要慢慢登場，那才是有料的東西，議事規則還是請周萬來跟你解釋好了，明天只有一樣東西，就是食安專報，否則議程也無法處理。

民進黨團總幹事吳思瑤則說，明天進行食安專報，黃國昌言必稱藍白提的食安專報，其實20日那天提出23日食安專報的是民進黨，提醒黃國昌多讀點書，依法規是要兩天前召集協商，為什麼30分鐘前才發函？很同意柯文哲說簡單的事簡單解決，一切要按部就班。

黃國昌說，今日他有跟立院祕書長周萬來請教，也拿到完整議事錄，記載是當天主席宣告院會有無異議時，民進黨提議交付黨團協商，因此民眾黨團稱民進黨拉下協商，一句話都沒說錯，且柯建銘稱「逕付二讀要交付黨團協商」，依照議事慣例顯然不符，2020年那時也有逕付二讀卻因為沒人拉協商，直接通過，提案單簽名的人就是柯建銘，怎麼會說逕付二讀一定要交付黨團協商，那是因為民進黨拉下來協商。

對於19日民眾黨團召集協商，黃國昌表示，「搞半天我才知道是民進黨提案，要求民眾黨團協商，我那時很困惑確定是否是民眾黨團協商，結果是民進黨要求，19日下午接到通知後，急忙請黨團同仁發協商通知，希望21日加開院會，不可能等21或22日才召集協商」，希望本於事實討論，這是非常重要的基本態度。

柯建銘批，黃國昌處理很多事都不照議事規則，立院議事規則很清楚，逕付二讀就是要朝野協商，「你離開立法院久了，已經不清楚了，演不下去就別演了，這一定都是要主席裁示，由提案的黨團召集朝野協商，不要到現在還在拗啦！不要吃飯了，先去組讀書會吧！難道不識字嗎？」

吳思瑤說，就事論事把事情釐清，因為議事規則跟整件事情的來龍去脈，就是要依內規，我可以把周萬來著作送給民眾黨團沒關係。洪孟楷說，重點是要讓民進黨食安八年總檢討，要抱怨就去各自黨團開的記者會，就不要搬到黨團協商來講了。

最後，韓國瑜說，各黨團同意23提出民進黨執政八年食安專報總質詢，藍綠各七位，白一位，每位委員詢答時間是15分鐘，授權由議事處辦理。

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