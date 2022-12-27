桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

▲邱姓老翁上午乘輪椅溜出長照中心，疑因體力不支在路上呆立，所幸被員警發現上前詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區某長照中心1名邱姓七旬翁，27日上午趁看護人員不注意之際，偷偷乘著輪椅溜出，結果滑到市區卻因體力不濟呆立在街頭，正當危急之時，正好龍潭警方巡邏車經過，發現邱翁不知所措地停在馬路上，趕緊上前詢問，原來是想念家人才乘機溜出長照中心，經女警勸說化解其思親情緒後護送回長照中心，結束一場虛驚。

這名72歲的邱姓男子因行動不便，家人需工作無法照料，送至龍潭區某安養中心代為照顧，邱翁於今天上午趁著長照中心看護人員沒注意時，偷偷乘著輪椅由大門溜出，跑到台3乙線上，疑因體力不濟無力前進，只好在路口呆立。

龍潭警分局石門派出所警員陳奕學、盧瑾瑤與陳琦等3人巡邏時，發現邱翁獨自坐在輪椅上呆立在車水馬龍的台三乙線上，因天氣寒冷，員警上前關心詢問，但邱翁神情呆滯，無法表達身分與住所，員警擔心發生意外，攙扶邱翁上巡邏車載返派出所，以確保安全。



邱翁被帶回派出所時神情憂鬱喃喃自語說：「想回家找女兒」，經詢問後才知邱翁因思念家人，不想待在長照機構才趁照護人員不注意偷偷地溜走，警方透過警用人臉辨識系統查詢確認邱翁身分，聯繫上長照中心派員到派出所認領，邱翁起初仍不願回長照中心，經女警盧瑾瑤耐心勸說，邱翁才卸下心防同意返回長照中心。



長照中心人員透露，邱翁年邁且罹患癌症，身體健康狀況欠佳，因思親緣故時常情緒不穩定，因此趁機在上午獨自溜出，照護人員發現後焦急地搜尋卻遍尋不著，還好接到警方通知，否則寒流來襲期間恐釀成意外，衷心感謝警方熱心協助。

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