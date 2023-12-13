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社會 社會焦點 保障人權

改排氣管「音浪吵翻天」被攔查　噪音超標酒測也破表...這下慘了

▲桃園市龍潭警方昨天深夜執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒駕勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警方昨天深夜執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒駕勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局昨（12）日深夜至今天凌晨執行「靜桃專案」改裝噪音車與酒駕勤務，其中在龍潭區聖亭路設置臨時檢測站，董姓男子駕駛轎車發車震耳欲聾噪音當場被攔下檢測，董男剛下車員警聞到身上撲鼻酒氣，經員警進行酒測，酒測值每公升0.29毫克，噪音部分也超標，員警當場依公共危險罪嫌將董男移送偵辦，噪音部分則由桃市府環保局進行裁處。

龍潭警方昨晚執行「靜桃專案」勤務，龍潭派出所副所長劉重言、警員楊浩偉在中豐路與聖亭路口，發現一輛轎車有改裝且發出陣陣音浪，隨即趨前示意停車受檢，經引導至設置噪音檢驗站，25歲董姓男子才下車，身上散發出濃濃酒味，經員警實施酒測，酒測值每公升0.29毫克已超標，已涉及公共危險罪嫌；噪音部分，環保局人員測試後依超過標準值當場裁處。

董男向員警辯稱，昨晚並未喝酒，而是前天喝的酒，以為體內酒精已完成代謝，沒想到卻因轎車改裝排氣管聲音太大，引發員警注意被攔查，真的很倒楣！

▲桃園市龍潭警方昨天深夜執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒駕勤務，白色轎車為董姓男子駕駛改裝車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭警方昨天深夜執行「靜桃專案」取締改裝噪音車及酒駕勤務，白色轎車為董姓男子駕駛改裝車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方統計，今年6月起迄今，總計查報噪音車輛409部，通知強制到驗342部，噪音超標開罰22件，對於任何妨害龍潭地區安寧的不法車輛，警方都將嚴正執法，決無寬貸；龍潭警分局長張鶴瓊表示，除警方、環保局將聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，亦可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉，交通違規部分可利用「桃園市政府警察局交通違規檢舉專區」向警方提出檢舉，大家共同維護交通安全及社會安寧。

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