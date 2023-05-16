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社會 社會焦點 保障人權

走斑馬線挨撞飛2圈！黑衣男華麗起身直接走人　警看不下去出手了

記者沈繼昌／桃園報導

警政署三令五聲宣導汽機車須禮讓行人，但桃園市龍潭區5月10日上午卻發生轎車不但未禮讓行人，還將行人撞飛離譜案件！臉書《社會事新聞影音》有網友貼文，1名年輕男子行經北龍路、公園路口沿斑馬線行走時，1輛轎車右轉卻直接撞飛行人，行人倒地後立即華麗起身，轉頭未向轎車駕駛計較直接走人，這一幕讓一旁女騎士與路人當場看傻眼；龍潭警分局指出，警方將根據影片內容逕行舉發。

▲桃園市龍潭區北龍路、公園路口處本月10日上午11時許，1名年輕行人行經斑馬線，右轉轎車未禮讓。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市龍潭區北龍路、公園路口處本月10日上午11時許，1名年輕行人行經斑馬線，右轉轎車未禮讓。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

這段由網友上傳臉書《社會事新聞影音》影驗，時間是本月10日上午11時52分，地點在龍潭區北龍路、公園路口，行人是年輕男子沿斑馬線往對向路口走去時，未料1輛藍色轎車右轉，不但未禮讓行人反而將行人撞飛，行人轉了360度摔倒在地後，立即華麗起身，眼睛瞪著轎車駕駛，卻未說一句話直接走人。

▲桃園市龍潭區北龍路、公園路口處本月10日上午11時許，1名年輕行人行經斑馬線，右轉轎車未禮讓直接將其撞飛。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市龍潭區北龍路、公園路口處本月10日上午11時許，1名年輕行人行經斑馬線，右轉轎車未禮讓直接將其撞飛。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

龍潭警方指出，針對該段影片內容，轎車未禮讓行人而撞擊行人，警方尚未接獲被害人報案，但依據影片內容發生地點位於龍潭區北龍路與公園路口，轎車從龍潭市區往大溪方向行駛，行經北龍路左轉公園路，行人根據燈號標線規定穿越行走該北龍路，畫面中轎車顯違規未禮讓行人，依據道交條例可處以新台幣3,600元罰鍰。

龍潭警方呼籲，汽機車駕駛在行經路口時，應減速並停等禮讓行人，以維護自身與用路人交通安全。

▲桃園市龍潭區北龍路、公園路口處本月10日上午11時許，1名年輕行人行經斑馬線遭右轉轎車撞飛後，華麗起身怒瞪轎車駕駛，隨即未計較走人。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

▲桃園市龍潭區北龍路、公園路口處本月10日上午11時許，1名年輕行人行經斑馬線遭右轉轎車撞飛後，華麗起身怒瞪轎車駕駛，隨即未計較走人。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

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