陸軍特種兵超囂張！3天嗆打3長官：出來輸贏　檢罕見求刑3年

▲在桃園市某裝甲部隊服役的魏姓二兵，今年初屢次對連上長官怒嗆要輸贏，甚至動輒拳腳相向，桃檢向桃園地院具體求刑3年。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

去年10月入伍在桃園市某裝甲部隊服役的魏姓二兵，因對軍旅生活不適應，今年1月間多次在營區對直屬長官怒嗆「你幾顆泡泡而已，有種出去談」，甚至連續對多名直屬軍士官怒嗆「出來輸贏」，案經桃園憲兵隊移送桃園地檢署偵辦；桃檢檢察官複訊時，魏男坦承犯行不諱，檢方偵結依陸海空軍刑法之違反部屬職責罪、刑法強制、恐嚇危安等罪嫌將魏姓二兵提起公訴，並罕見向法院具體求刑3年，以維護國軍軍紀之尊嚴。

桃檢調查，去年10月12日入伍的20歲魏姓二兵，在陸軍裝甲特種部隊服役4個月，未料入伍2個月於今年1月5日下午5時許，在營區安官桌前隊營部直屬少校長官恫嚇「你幾顆泡泡而已，有種出去談」、「掛幾根槓很X」等語。

同月8日下午5時許，在營區吸菸區內對一名上士怒嗆「我外面很多兄弟….你可以試看看、出來輸贏」，還抓住其衣領作勢要毆打，同袍見狀上前壓制魏男，魏男不服長官與同袍壓制，怒揮手肘還擊，造成一名中士腹部受傷。魏男被帶離現場後，再度推擠中士士官怒嗆「我沒有在理你部隊階級，我身上還有兩條槍砲，出去也是要被關，出來輸贏啊」，部隊長官針對魏男屢屢刑犯上報請桃園憲兵隊偵辦。

桃檢複訊時，魏男坦承犯行不諱，另有受害直屬長官指證歷歷，桃園憲兵隊附上現場平面圖與醫院診斷證明等佐證，足認魏男暴行犯上等犯行足堪認定；檢方認為，被告魏男今年1月5日已犯錯卻不知反省，甚至主動找軍官麻煩，顯非一時衝動，而是刻意且有計劃、目的破壞軍紀，更多次口出侮辱、髒話、恫嚇，家以肢體暴力走偏鋒，為維護國軍軍紀，偵結依陸海空軍刑法之違反部屬職責罪、刑法強制、恐嚇危安等罪嫌起訴，並罕見向法院具體求處有期徒刑3年。