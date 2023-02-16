安養中心失智男寒夜出走...倒臥路旁　桃警苦搜1小時找到他

▲桃園市龍潭區某安養中心彭姓男子今天凌晨拄著拐杖出走，龍潭警方搜1個多小時後在當地茶園產業道路上尋獲倒臥路上奄奄一息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

龍潭區某安養中心照護人員今（16）日凌晨向桃園龍潭分局警方報案指稱，院內1名72歲彭姓男子，趁照護人員不注意之際拄著拐杖溜出院區，由於彭男中風過行動不便，且穿著單薄外衣外出擔心有危險。龍潭警方出動警力與協防義警數十人搜尋，1個多小時後在當地偏僻茶園產業道路上發現彭男倒臥路上，身體凍得發抖，經通報救護人員送醫治療，幸運撿回一命。

龍潭警分局高平派出所今天凌晨接獲某安養中照護人員報案，指稱院內72歲彭姓男子偷偷溜出院區，照護人員憂心其安危，所長江冠儒擔心彭男在低溫寒夜出走，恐易發生危險，指派專人調閱附近路口監視器，發現彭男凌晨從安養中心出走後，沿路拄著拐杖似乎在找尋東西，立即指派員警並通報當地所有義警、民防警力前往附近地毯式搜尋。

▲桃園市龍潭區某安養中心彭姓男子今天凌晨偷溜出走，龍潭警方尋獲後急忙通報救護人員送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

尋找了1個多小時，最後在2公里外偏僻茶園產業道路上發現彭姓男子倒臥路上，因深夜低溫，彭男身體凍得直發抖，員警脫下風衣外套給予彭男保暖，並即時通報消防局救護人員到場送醫，及時救回彭男寶貴性命，安養中心人員獲悉後向支援警方感謝再三。



具安養中心人員透露，彭姓男子曾中風過，平時除行動不便，精神狀況也欠佳，今天凌晨趁著照護人員不注意之際偷溜出院區，安養中心人員發現後在附近搜尋不著，擔心其安危才向警方求助，寒夜中感謝警方與民勤警力協尋找到人，否則後果恐不堪設想。