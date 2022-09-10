桃園午後雷雨！10m巨木倒塌躺路中　警民合作移除恢復交通

▲桃園市龍潭區南坑路9日晚間一棵十餘公尺高路樹倒在路當中，巡邏的龍潭警方見狀緊急交管，以免人車誤撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭警分局員警在中秋節前夕深夜巡邏南坑路時，赫然發現一顆十餘公尺高的路樹倒臥在路當中，疑因連日午後雷陣雨造成土石鬆軟導致路樹斷裂，除立即進襲交通管制，確保用路人行車安全，聯繫平時協勤民力商借鏈鋸，並到場處理鋸斷倒地的樹幹，將現場樹枝落葉與土石移除，恢復交通順暢。

龍潭警分局高平派出所警員葉雲翔、卓光煜2人，昨（9）日晚間10時許巡邏經過龍潭區南坑路時，發現路旁大樹倒臥在路當中，人車完全無法通行，經過勘察發現路樹因連日午後雷陣雨造成土石鬆動，樹幹因而斷裂橫倒路當中，確保安全與衍生交通事故，員警在現場兩端緊急交通管制。

▲桃園市龍潭區南坑路9日晚間一棵十餘公尺高路樹倒在路當中，巡邏的龍潭警方架設封鎖線，避免人車誤闖發生危險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因山區道路蜿蜒視線不佳，正值深夜時分，趕緊聯繫協勤民力商借電動鏈鋸，將段落路樹鋸斷枝幹，再與協勤民力等單位合力清理路面樹幹、土石，忙了一整晚終於完成清理，維護用路人安全。

龍潭警分局分局長蔡坤益指示轄區各派出所，近日因連續午後豪大雨應加強防範災害發生，針對轄區如有發生各類災情，除通報相關單位外，在安全情況下全力協助救災。

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