「蘇丹紅」風波台中漢來軒也中招　7.5kg全做辣椒油...餐廳回應了

▲致癌「蘇丹紅」辣椒粉風波！粵菜名店漢來軒7.5kg全做辣椒油用完。（圖／台中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

雲林縣衛生局日前查獲縣內濟生公司斗六廠製售的紅辣椒細粉含可能致癌物「蘇丹紅」，其中1750公斤原料流向台中等縣市。台中市食安處表示，前往位在百貨的漢來集團餐廳進一步前往稽查，確認漢來軒粵菜餐廳進貨約7.5公斤，已全數製作辣油用於菜品；但漢來集團澄清，辣油並非主要調味，且每道菜品用量不多，辣油尚未用完，並強調漢來海港餐廳沒有使用問題辣椒粉。

漢來海港今天發出聲明稿強調，集團向來重視食品安全，餐廳所採購之的食材原料，皆會要求供應商提供相關合格檢驗證明，即刻也會清查所有香料與食材的安全性，以維護並保障消費者飲食安全與健康。很遺憾此事件造成國人疑慮與不安，也希望主管機關能盡到把關的責任，避免店家再次受到傷害。

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台中市食安處表示，依據津華食品確認更新後的資料，火鍋業者五鮮級鍋物2家分店，豐原店及霧峰店有進貨，使用情形正確認中，食安處已要求業者停止販售相關產品，並妥善處理消費權益事宜。

至於小磨坊貿易公司進用辣椒粉案，食安處接獲他縣市通報後，經查對上游保欣企業進口申請單後確認，小磨坊進貨的品項是匈牙利辣椒粉，並不是問題辣椒粉；另有一批疑似問題批號的辣椒粉，則有進貨3000公斤，均未使用並已全數退貨，該公司有提供近一年其餘5批辣椒粉的檢驗資料，均為送第三方公正檢驗單位進行檢驗，結果均未檢出。

至於「蝦味先香辣口味」產品，台中市各經銷商持續更新統計資料，全市共計進貨3624.3公斤、未售出1565.25公斤，已銷售2057.8公斤給各下游販售處，現已回收964.6公斤，後續將持續督促經銷商回收工作。