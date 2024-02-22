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蘋果推體育賽事App「Apple Sports」　三國家用戶可下載

▲蘋果推Apple Sports新App。（圖／蘋果）

▲蘋果推Apple Sports新App。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布「Apple Sports」的免費應用程式，目前僅限美國、英國、加拿大使用，這是一款專為iPhone用戶提供的體育賽事平台，整合球隊數據、球隊陣容、解說資訊、即時博弈賠率等內容，涵蓋NBA、美足聯（MLS）、美國大學生籃球聯賽（NCAA）、國家冰球聯盟（NHL）、英超聯賽等賽事。

Apple Sports 目前已在美國、英國、加拿大開放給iPhone 用戶下載，有對應地區Apple ID 的用戶可以試試看。透過這款App，用戶可以關注喜愛的球隊和聯賽的賽程，可以在iPhone 主螢幕上自訂顯示積分板、查看比賽日程。

此外，關注的球隊還會無縫同步到Apple News 和Apple TV 應用程式中現有的「我的體育」部分。

目前Apple Sports 支援關注以下聯賽的球隊：

美國職業足球大聯盟（MLS）
美國職業籃球聯賽（NBA）
美國大學生籃球聯賽（NCAA）
全國冰球聯盟（NHL）
德國足球甲級聯賽（Bundesliga）
西班牙足球甲級聯賽（LaLiga）
墨西哥足球超級聯賽（Liga MX）
法國足球甲級聯賽（Ligue 1）
英超聯賽（Premier League）

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