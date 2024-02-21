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手上的「黑科技」！蘋果傳推智慧戒指

▲傳蘋果將推智慧戒指。（圖／ETNews）

▲傳蘋果將推智慧戒指。（圖／ETNews）

記者陳俐穎／綜合報導

根據韓國媒體 ETNews 報導指出，三星預計將在 7 月的發表會中，正式推出 Galaxy Ring，搶攻智慧戒指市場，此外報導中也透漏，蘋果的智慧戒指，也將會與果粉見面。

報導指出，三星電子計劃在 7 月下旬推出 Galaxy Ring。預計將配備血流測量和心電圖功能，以追蹤和測量健康和睡眠相關訊息，並支援其他設備的遠端控制和無線支付。目前正處於樣機生產階段，計劃於第二季開始全面量產。預計尺寸會細分為8種左右。

三星電子先前也說明，決定推出這款戒指，主要是因為相信，可方便長時間佩戴的戒指形式，能夠更好的完成數位健康的監測。

根據全球市場研究公司Business Research Insight 預測，全球智慧戒指市場規模預計將從去年的2,000萬美元，成長到2031年的1.9703億美元。 8年間成長約10倍，平均每年28.9%。相關組件的生態系統，例如安裝在穿戴式裝置上的生物感測器，也有望得到復興。

除了三星之外，業內人士也指出，蘋果即將推出傳聞中的可穿戴設備「智慧戒指」。他表示蘋果多年來一直在研究相關專利，且能看到想要商業化的發展，目前蘋果似乎也在考慮實際發售時間，但目前沒有定論。

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