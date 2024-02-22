手機銷售量全年排行出爐　蘋果「舊機型」仍在榜上

▲全球智慧手機排行出爐。（圖／counterpointresearch）

記者陳俐穎／綜合報導

Canalys 本月初發布2023 全球智慧型手機出貨量TOP10 名單，現在另一家市場調查機構Counterpoint Research 公佈了2023 全球智慧型手機銷售TOP10 名單。

出貨量是指手機廠商對於通路的銷售量，而銷量則是指真實送到消費者手上，一般用開機啟動數量統計。根據2023 全球智慧型手機銷售TOP10 榜單，蘋果的iPhone 14是最暢銷機型，在全球銷售的佔比為3.9%，其中美國和中國市場合起來佔其總銷量的一半。

在蘋果2023 年的iPhone銷售佔比中，iPhone 14 機型佔19%；而在2022 年，iPhone 13 的銷售量佔比為28%。

iPhone 13 和iPhone 14 之間的差異化有限，導致基本款的採用率降低，而iPhone Pro 變體的銷量增加，後者提供了大量升級，如靈動島、更先進的晶片組和更高的顯示螢幕刷新率。

iPhone 15系列佔據了2023 年第4 季全球暢銷榜的前三名，其中iPhone 15 Pro Max成為最暢銷的智慧型手機。

蘋果的iPhone 13 是榜單上最老的機型，在日本和印度的銷量保持了兩位數的同比增長，排名第四。在日本，營運商的促銷活動促使舊款iPhone 的銷量超過了新一代，而在印度，iPhone 13 的價值主張使其成為受歡迎的選擇。

三星共有三款Galaxy A 系列上榜，在TOP10 榜單中佔據最末的三個席位。三星Galaxy A14 5G 在美國和印度的高銷量使其穩居第八位。三星Galaxy A04e 和A14 4G 兩款手機不支援5G 網絡，憑藉其經濟實惠的價格在巴西、印度、墨西哥和印尼等新興市場非常暢銷，獲得了剩餘兩個席位。