陸船翻覆無影像挨批　海巡署將籌補3781具秘錄器

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）



記者陳家祥／台北報導

海巡署查緝大陸越界漁船引發翻覆意外，導致2名陸籍船員死亡，由於海巡署拿不出當下的執法畫面，引發外界批評。對此，海巡署日前已說明，執勤艇為10噸級以下的CP艇，秘錄器非標準配備，因此同仁沒有違反相關規定，但未攜帶偵蒐裝備仍須檢討；此外，也將擬定中程計畫，預計在114年起陸續採購3781具秘錄器，未來在海巡署所有的值勤同仁，都會配有一具秘錄器。

海巡署副署長張忠龍先聲明，這是一個執法案件，海巡署依法執行職務，是符合民眾期待，也是責無旁貸的責任。針對沒有使用秘錄器部分，他說，執勤艇是10噸級以下的CP艇，「秘錄器不是標準配備」，同仁沒有使用秘錄器沒有違反相關規定。

但張忠龍提到，同仁出勤一定要攜帶偵蒐裝備，所以CP艇是有攜帶手持式攝錄影機的。而在雙方取締這艘越界三無船舶時，在高速追逐還有要登檢的情況下，會讓船身劇烈晃動，同仁要保持身體的安全，所以未即時使用攝錄影機把相關畫面攝錄起來。

張忠龍說，案子在報請金門地檢署指揮偵辦中，在偵訊過程中同仁也有跟檢察官報告，沒有蒐證的影帶提供，檢察官也了解，「但我要特別說明，這案子沒有蒐證影帶不影響責任歸屬的判定，因為還有相關的人證跟事證」。在檢察官的指揮偵辦下，相信可以還原整個事件的真實狀況。

另外，張忠龍也說，生還的2位大陸籍漁民，對於整個執法的過程在檢察官的偵訊當中表示，沒有任何意見。

張忠龍強調，為了避免類似案件再度發生，已經嚴正檢討所有勤務紀律，並要求強化教育訓練與攜行裝備的運用。此外，也訂定114年到117年的中程計畫，114年起會籌補3061具秘錄器，讓每一位執勤同仁都有秘錄器可使用；115到117年，每年會籌補240具，未來在海巡署所有的值勤同仁都會配有一具秘錄器。

陸委會副主委梁文傑則說，本案是一個執法案件，在金廈水域經常發生，所以在陸委會來說，在處理案件時也都是朝著這個方向，發生不幸死亡案件令人遺憾，但我們仍然支持海巡署繼續執法，這是不會變的。

梁文傑表示，有沒有錄影不影響事實是什麼，因為2位生還者在第一時間金門地檢署都有偵訊，偵訊過程也都有錄影、筆錄，這部分希望國人都能相信台灣司法機關的獨立性與公正性。