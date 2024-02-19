黃色小鴨台語怎麼說？文化部PO教學文：人類終於想起了「鴨咪仔」

▲文化部教學「黃色小鴨」台語唸法。（圖／Facebook／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「黃色小鴨」睽違10年游進高雄愛河灣，配合高雄燈會展出至2月25日，巨大可愛身影吸引大批人潮，而日前金馬最佳男配角演員陳慕義發文使用「鴨微仔」3字掀起台語粉絲回憶殺；文化部今（19）日也在臉書發文教學台語唸法，配圖更以「那一天，人類終於想起了（小鴨的台語唸法）⋯⋯鴨咪仔」趣味呈現。

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▲藝術家霍夫曼的「黃色小鴨」睽違10年的再次登台，即日起至2/25 在高雄愛河灣及16-18號碼頭登場。（圖／記者林育綾攝）

文化部小編發文提到，以電影《老狐狸》獲得金馬最佳男配角的資深演員陳慕義日前在臉書發文，使用了「鴨微仔」一詞，瞬間讓母語是台語的粉絲們，對母語的回憶湧上心頭。而文化部也趁機發文，教學「黃色小鴨」的台語唸法。

▲演員陳慕義分享「去高雄看鴨微仔之後的結果⋯」，他用「鴨微仔」來形容黃色小鴨，掀起母語台語粉絲的回憶殺。（圖／翻攝自陳慕義臉書）

不僅如此，還教學如何用台灣台語來稱呼「動物的小時候」，通常會使用〇仔（〇-á），或〇仔囝（ 〇-á-kiánn），來形容人類或動物的幼體。其中的〇可以替換成不同的動物，如鴨子就是唸做鴨仔（ah-á）或鴨仔囝（ah-á-kiánn）；不過如果使用「鴨咪仔」（ah-bî-á，台中偏漳腔）來稱呼，似乎更能感受小鴨的可愛。

網友看了也紛紛留言表示「剛問我媽，真的就是鴨咪仔」、「好久沒有聽到這樣稱呼了！」、「花田一路好像有說過」。