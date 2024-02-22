館長稱「民進黨開的槍」挨告誹謗出庭　又因1個字生氣了

記者劉昌松／台北報導

館長陳之漢在選前網路直播中，談到自己2020年遭槍擊案時表示，「我現在認定就是民進黨開的槍，但是沒有證據」，並不斷質疑民進黨執政貪污，引起民進黨不滿提告誹謗。台北地檢署22日首次傳喚陳之漢開庭，陳之漢強調是不滿執政黨「告人民，讓人民不能講話」，並稱自己說了1句當官的好削，就被律師說「削」這個字就是誹謗，讓他十分不滿。

▲陳之漢因指槍擊案是「民進黨開的槍」，被以誹謗案被告身分傳喚出庭。（圖／記者劉昌松攝）

陳之漢2020年8月28日凌晨2點多，與助理一起離開自家健身俱樂部林口旗艦館時，遭埋伏等候的劉丞浩持槍連開3槍，陳之漢右手、右腿中彈，從車內滾出倒臥血泊，過程全被助理直播傳送全網。

槍手劉丞浩隨後帶槍自首，試圖以個人恩怨擔罪，但檢警查出背後為竹聯幫寶和會組長施俊吉，依殺人未遂罪起訴後，經法院判刑16年，槍手劉承浩判15年6月，寶和會會長林修伯、副會長梁智勝各被依《組織犯罪條例》判刑1年，全案在2023年1月間定讞。

2023年8月15日，網友在直播中詢問館長對槍擊案的看法，陳之漢公開表示，「我現在認定就是民進黨開的槍」，並點名綠營人士指出，「陳明文違法接見幫寶和會（成員），鍾文智後面的金主余天領20幾個立委，幫寶和會的金主直接開脫，民進黨跟寶和會，就是麻吉麻吉，然後來開槍我，我是沒證據啦。」

民進黨2024大選律師團蒐證後，認為陳之漢毫無證據就造謠抹黑，「所言全都不是事實，當然不會有證據，有的只是其個人的想像，而想像不能當成造謠、誹謗的證據。」

陳之漢今天上午在友人陪同下，以妨害名譽被告身分現身北檢，經檢察官1個小時庭訊後，面對媒體採訪表示自己被告的事情很多，「我懷疑槍是他們開的啊，說他們貪汙啊，他們提告好幾個項目。」

陳之漢表示，「這是替人民講話的代價，這個要習慣，如果批評政府，他們就用這個方式去告你，台灣就是這樣」，「沒想到一個政府權力這麼大，這麼多錢，拿人民的稅金，告人民，讓人民不能講話。我剛有一句，當官的這麼好削，律師就說削這個字就是誹謗，他們就是抓你的字嘛，那政論節目每個都要被告，講法比我扯一百倍，每個都要被告了。」