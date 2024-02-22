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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外貌羞辱爭議延燒！　賴清德通令各縣市黨部：避免歧視言論

▲▼立法院院會 國民黨團杯葛 民進黨立委黃捷企圖搶國民黨麥克風引爆推擠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市黨部評論日前立法院朝野攻防動態時，引發外貌羞辱質疑。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨高雄市黨部昨（21）在Threads發文酸國民黨立委徐巧芯，引發外貌羞辱質疑後道歉。據了解，民進黨中央黨部今（22）發函給各縣市黨部，提醒各縣市黨部及黨公職應避免歧視及人身攻擊言論，內文直指「日後若有性別平等議題或教育訓練需求，請洽中央黨部性平部」，公文也蓋上黨主席賴清德及副秘書長何博文的印章。

民進黨高雄市黨部昨天透過社群平台發文，並回應網友說：「黃捷比徐巧芯漂亮，這是『主觀認定』，黃捷比徐巧芯身高還高，這是事實。請問講這兩項，有哪裡是在『外貌羞辱』了？！可能是您的標準稍高吧？！」但此語引發網友批評，徐巧芯也透過臉書呼籲道歉，而市黨部除刪除原本爭議留言，今天再度發文致歉。

據了解，民進黨中央黨部今天發文給各縣市黨部表示，各縣市黨部及黨公職持續經營社群網路，具正向意義，也符合黨的總體目標，惟提醒各縣市黨部及黨公職應避免歧視性及人身攻擊言論，包含種族及性別等議題，以符合民進黨追求的進步價值。

此外，民進黨發言人吳崢也表示，民進黨高雄黨部昨天在社群上針對徐巧芯委員的外貌做出不當發言，稍早正式發出道歉聲明，有錯就改，是從事政治工作應有的態度，昨天許多朋友，包含許多民進黨的支持者也都不認同針對外貌進行評論，謝謝大家的關心與意見。

吳崢強調，民進黨知道，來自支持者的批評是因為對民進黨有更高的要求與期待，大家的意見民進黨都有看到，昨日黨部也第一時間與高雄黨部進行聯繫，性別平等是民進黨的核心價值，民進黨所有同志，未來會繼續和關心性平的大家一起努力，也更謹慎看待自己的言行。

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