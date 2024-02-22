20～49歲一面倒！2023台人出國「台女完勝」　僅1～12歲輸台男

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台男比較愛出國，還是台女比較愛出國？旅遊粉專「愛出國 i-FLY.tw 2.0」昨（21）日搜尋交通部觀光署的統計資料，查詢2023年國人出國人次統計數字，發現台女出國人次明顯高於台男，「20～49歲這個年齡層尤其明顯，呈現一面倒的趨勢。」

「#女生比較愛出國。」粉專PO了一張2023年國人「出國人次」統計數截圖，一整年看下來，台灣女性出國人次明顯高於男性，「只有1～12歲台男比台女多，還有60歲以上台男跟台女呈現1：1比例，其它年齡層台女完勝台男」，尤其20～49歲這個年齡層最明顯，可以說是一面倒。

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粉專就提到，今年起，2005年以後出生的男生恢復一年兵役，認為這件事也會影響往後20～49歲出國男女的比例，「（出國性別比）只會越來越懸殊」。

截圖引發討論，網友們則紛紛留言，「男生很多都堅持跟女友老婆出門啊」、「好有趣的分享」、「我身邊的朋友，反而是揪他們出國，會嫌這團女生少就不去了ˊ_>ˋ」、「外國遊客來台灣也類似，女>男。」有人則是有感，「我媽就超愛出國的啊！我爸連出門都懶。」

事實上，先前就曾有PTT網友分享觀察心得，覺得女性在努力工作後，會想要到國外玩樂放鬆，將賺來的錢花在觀光、美食等美好的事物，反觀男性多是拼命賺錢。

文章引發網友熱議，有人覺得原PO分析得不對，「我身邊超多男生每年出國3至4次欸」、「桃園機場那些男生是鬼嗎」、「出國不分男女，主要是看有沒有閒錢。」但也有許多人點頭，「男生就社會負擔跟社會期待比較大啊」、「社會對男生有期待，賺錢都來不及了，還敢玩啊？」