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智能馬桶標出「超尊榮價格」！他嚇壞：要幾個月薪水？內行揭真相

▲▼ 免治馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲現在馬桶功能越來越多，價格也直線攀升。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／閔文昱報導

隨著生活品質的提升，人們也越來越注重產品所帶來的美學的視覺饗宴，就連在浴室，也能夠擁有飯店般的舒適享受。有網友近日發現，現在馬桶不斷升級，一款智能馬桶就要價高達7萬2000元，讓他不禁感嘆一個馬桶就可能是很多人好幾個月的薪水。不過，貼文也釣出不少內行人揭密「牌價與真實售價差很大」，引發熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社」PO出某戶住宅的裝潢照，只見該戶屋主選用一款高級智能馬桶，一個就要價7萬2000元，讓他看了相當震驚，同時也好奇求問廣大網友「一個馬桶是你幾個月的薪水？」

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▲有網友發現，一個智能馬桶要價7萬2000元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友發現，一個智能馬桶要價7萬2000元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「我的一整棟設計費，買不起業主的一張餐椅」、「馬桶含裝大概要3個月不吃不喝」、「一個馬桶我會買不起？我買不起的是裝馬桶的那塊地啊」、「我買個馬桶要分期三年」、「這世代連個馬桶我都買不起」、「原來我的歐拖拜（摩托車）等值一個馬桶啊」。

不過，也有內行人揭露真相「一般這種馬桶照型錄的3折到3.5折應該可以買得到，不信你去問水電師傅」、「牌價不就是給消費者看的？」、「目錄4折應該就有了」、「那是牌價，還沒打折下來」、「牌價寫高一點才有尊榮感嘛」、「沒人會買原價，通常都有打折」、「通常這個都是寫原價，買的時候用打幾折下去計算」。

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