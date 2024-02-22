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「連吳怡萱也想不通！」　黃暐瀚：寶寶可能真的累了

▲▼媒體人黃暐瀚專訪民眾黨新聞部主任吳怡萱。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲媒體人黃暐瀚專訪民眾黨新聞部主任吳怡萱。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人楊寶楨19日含淚辭去發言人及黨團副主任職位，被外界質疑與新任的黨團主任陳智菡有關。對此，民眾黨新聞部主任吳怡萱今日接受媒體人黃暐瀚專訪時爆料，農曆過年前，民眾黨立委黃珊珊才詢問她與楊寶楨挑戰2026議員的意願，當時兩人都有意要參選，不料兩週後楊寶楨卻改口不用考慮她，讓黃暐瀚直言「只能說寶寶可能真的累了。」

黃暐瀚22日專訪民眾黨新聞部主任吳怡萱，他表示，原來不只他打不通楊寶楨的電話，吳怡萱打給楊寶楨也是關機，但這都幾天了，楊寶楨離職事件還在被媒體討論，主要是因為楊寶楨會累不意外，可是哭得那麼傷心，還表明松信議員可以先不考慮她，才讓大家覺得怪怪的。

黃暐瀚指出，吳怡萱爆料，農曆過年前，負責督導台北市的民眾黨立委黃珊珊，曾邀集民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，與兩位上次惜敗的議員參選人楊寶楨（松山信義）、吳怡萱（中正萬華），一起討論地方的選服與經營，當時黃珊珊有詢問楊寶楨、吳怡萱繼續挑戰2026議員的意願；結果，當下吳怡萱表態繼續選中正萬華議員，楊寶楨也說要拚2026的松信議員。

不過，黃暐瀚質疑，怎麼才隔兩個禮拜，楊寶楨卻改口「松信議員可以不用考慮我」？這點不僅他想不通，連吳怡萱也想不通，「只能說寶寶可能真的累了，工作壓力累，心理上也累，所以暫時登出，民眾黨歡迎她，充飽電之後再回來。」

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