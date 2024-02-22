快訊／委員會席次出爐　白4委員會成關鍵少數、綠國防外交實質過半

▲立法院委員會席次分配出爐。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院委員會席次分配出爐，其中：教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、衛生環境委員會藍綠旗鼓相當，民眾黨立委成關鍵席次，而外交國防委員會中，雖藍綠人數相當，但因立法院正副院長韓國瑜、江啟臣都進入國防外交委員會，依例不參與委員會，讓綠營席次實質過半。

民眾黨此次有8席立委，依例即各委員會各一人，藍綠席次則差異不大，依照協調結果，內政委員會國民黨7席、民進黨6席、民眾黨1席；國防外交委員會國民黨6席、民進黨6席、民眾黨1席；經濟委員會國民黨7席、民進黨6席、民眾黨1席；財政委員會國民黨7席、民進黨6席、民眾黨1席；教育及文化委員會國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席；交通委員會國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席；司法及法制委員會國民黨6席、民進黨6席、民眾黨1席；衛生及環境委員會國民黨7席、民進黨7席、民眾黨1席。

根據席次比例，本屆委員會召委如無意外就是藍綠各掌握一席召委，為佈局主戰場，藍綠也都做出取捨，民進黨在熱門的財政、經濟委員會人數較弱勢，而國防委員會雖藍綠人數相當，但國民黨團總召傅崐萁聲稱韓國瑜、江啟臣將進入國防外交，但正副院長依慣例不參與委員會討論、也不會到場質詢，人數變為4：6，綠營變相實質過半。

教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、衛生環境委員會藍綠旗鼓相當，司法法制部分，民眾黨團總召黃國昌已經表明將投入，傅崐萁與林思銘、洪孟楷、翁曉玲、吳宗憲、謝龍介、羅智強等五人將組成「F6」，民進黨團三長柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄也將投身司法及法制委員會，三黨總召將在此對決。