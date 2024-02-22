虎媽快看！卡神經歷「超密集課表」曝心聲：上那麼多好像也沒差

▲北市一對國小兄妹「日睡6.5小時」的超精實行程表，掀起輿論譁然。（示意圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

美語補習班「以馬內利美語」近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發各界正反意見熱議。對此，「卡神」楊蕙如看了也有感而發表示，自己小時候的才藝學習課程可能更密集，強度更高，但結論就是「沒有上那麼多課好像也沒有差」，建議家長讓孩子選一兩樣自己真心喜愛的就好。

楊蕙如21日萬間在臉書發文透露，她小時候的「才藝」學習課程可能比「以馬內利兄妹」更密集、強度更高，差別是她媽媽規定她睡覺要睡滿8小時，而且幾乎沒有所謂課業選項，在非學校課程以外的時間，主要集中在運動和藝術課程。

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▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

楊蕙如分享，她過去每周要上鋼琴課、樂理課，還要練琴。還有要上舞蹈課（家裡還為此開了一間舞蹈教室從台北請老師來台東教）、珠算、心算、繪畫（水彩、國畫分開）、英文。寒暑假期間要加上教練指導羽球、桌球、游泳。另外還有登山、賞鳥的課程（是有博士等級老師帶著學習的）。若有空檔時間，就讓她去圖書館看書，「每天密密麻麻，超變態的。」

「結論是，沒有上那麼多課好像也沒有差」。楊蕙如指出，她每個運動項目都表現普通，畫畫兩光，甚至討厭練鋼琴，一天醒來完全忘記五線譜，從此以後就自己彈自己的，再也不管媽媽怎麼要求，「我每樣運動都會看會玩，但沒有一個在行的。我會鋼琴、手風琴、直笛、口琴、單簧管、薩克斯風，自己玩可以，可是沒有一樣是想要表演給別人看的。」

楊蕙如說道，她最快樂的時間，反而是自己在圖書館閱讀的時候，因此她雖感謝家人給她這麼多學習的資源，「但如果可以，我覺得選一兩樣自己真心喜愛的，不是被強迫的課程，輕鬆一點成長就好。」