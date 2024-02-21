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曾自述「習慣高壓」…虎媽身分曝！兩兄妹從小就上填鴨補習班

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

國小兄妹驚人日程表今（21）日狂燒，因為兩兄妹校內成績與藝術天分超凡的背後，是一天睡不到6.5小時，每天努力不懈的成果。網紅「四叉貓」劉宇就曝光虎媽身分，是有20多年電視新聞資歷的女主播，她曾在約2年前撰文自述，自己習慣高壓、極盡利用每分每秒，所以很習慣安排自己跟小孩的時間。

四叉貓在粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」貼出一張截圖，「關於昨天每天只能睡六小時的『以馬寶寶』兩兄妹…」圖中就是兩兄妹母親的自述，她表示是曾於三立、中天、年代等電視台做電視新聞的女主播，習慣高壓、極盡利用每分每秒，也很習慣安排自己和小孩的時間。

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文中，女主播說自己曾讓孩子上填鴨式補習班，但女兒一直「填不了」，尤其數學、中文慘不忍睹，她陪讀陪到心力交瘁。後來換了另一種補習班，得知女兒要從0開始，她直呼「那是我育兒人生中的一大打擊，因為等於前面一年多的填鴨式學習宣告失敗。」

▲▼ 。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動））

▲虎媽自認給孩子填鴨式學習。（圖／翻攝自四叉貓。劉宇（滾動））

貼文再度引發網友議論，「我以為是媽媽，原來是鴨農啊」、「雖然別人的教育方式我們外人沒資格插手，但這是虐兒了吧？」「希望媽媽不要給自己這麼大的壓力，長期下來自己也會受不了的」、「我沒看到教育，我只看到支配」、「大人這作息都覺得受不了了，何況小孩。」

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