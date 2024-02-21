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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

召委選舉「藍白合」又有譜？傅崐萁稱態度開放　在野團結監督綠

▲▼國民黨團召開「選前騙票.選後退票，蘇花安打假球，人民安全在哪裡?」記者會 總召傅崐萁 立委蘇清泉 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院將在29日舉行召委選舉，國民黨團首席副書記長林思銘日前才說過，確定不和民眾黨團合作，將在8個委員會自推召委人選，強調國民黨一定要有自己的召委，才能主推國民黨的法案。不過今（21日）劇情卻急轉直下，總召傅崐萁又稱，「我們Open Mind，我從來沒有改變過」、「之前誰講的？能代表國民黨嗎？」

傅崐萁直言，大黨應要有大黨的格局，不要害怕小黨的成長，且藍白皆為在野黨，更應該團結一致監督民進黨，而非互相牽制，讓綠營漁翁得利，明晚黨團三長與民眾黨主席柯文哲吃飯，也是要展現誠意，「有一就就有二，相信吃完飯後溝通一定能更加順暢」。

傅崐萁強調，民進黨團結力量強大，國民黨溫良恭儉讓在此世代無法流行，如何制衡執政黨是第一要務。他認為，無法制衡民進黨，其他都不用講，人民對國民黨有高度期待，沒有任何事情比制衡民進黨更重要。

之前民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團不會強求召委，會走自己的路，但若藍綠黨團認為由民眾黨擔任召委，有助法案推進、行政機關究責，乃至於議事中立和諧，民眾黨團也歡迎，林思銘對此則說，國民黨畢竟是國會多數黨，每個委員會都要有自己的召委，因此不會禮讓，似乎宣告立院召委選舉藍白合破局。

豈料，傅崐萁今晚卻語帶玄機表示，「我們Open Mind，我從來沒有改變過」並不想把藍白召委合作一事話說死，更稱「有誰說沒有談的空間？我都不曉得，你們有聽我講過嗎？」更說自己一直都是Open Mind，從來沒改變過，每次看新聞已經寫什麼藍決定不跟白合作都覺得匪夷所思，藍委太多，每天這麼多發言他都不清楚。
 

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