　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭爆毆打黃嘉千！夏克立怒喊：從來沒有，她們在騙...將告郎祖筠

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

黃嘉千和夏克立2022年時驚爆16年異國婚生變，離婚官司正在進行中，夏克立日前又被爆毆打黃嘉千，黃嘉千被男方用枕頭悶住臉，加拿大鄰居也證詞，看見黃嘉千被打流落街頭。對此夏克立今（21）日與律師在高等法院前開記者會說明，絕對沒有家暴，「完全沒有證據我有家暴，她們在騙」，並說「我們會告她們，我們好好告」，強調會告郎祖筠。

▲▼ 夏克立 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲夏克立(中)說明事件始末，並強調會告郎祖筠。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼ 夏克立 。（圖／記者黃彥傑攝）

夏克立指出，爆料的該名鄰居沒有住在附近，而是住在開車要20分鐘的地方，不能算是鄰居，夏克立說，週刊的報導內容都是黃嘉千發明的，都是她在講話，對於郎祖筠向週刊透露，夏克立用手肘撞黃嘉千，言語暴力更是長年累月，還會罵黃嘉千是「愛說謊的婊子」以及「Whore（妓女）」等等。夏克立不滿說，「郎祖筠她今天有在嗎，她今天講說我用我的手撞黃嘉千，她有看到這個東西嗎，或是黃嘉千有跟她講，所以她(郎祖筠)才這樣講？」

▲▼ 夏克立 。（圖／記者黃彥傑攝）

至於黃嘉千稱被夏克立甩耳光，陳友炘律師表示，醫院紀錄上是寫黃嘉千「右臉紅斑」，但警方做的紀錄報告，紅腫變「左臉紅斑」，而夏克立和黃嘉千雙方隔了幾天才又見面，紅斑會換位置，這是非常不可思議的現象，當加拿大警方把案子移送到檢方，檢方經過偵查，可能認為這樣的證據太奇怪，所以檢察官就跟加拿大法院申請撤回起訴。

▲▼ 夏克立 。（圖／記者黃彥傑攝）

夏克立認為，黃嘉千會頻頻上媒體版面，是因為她要讓大家認為他是會家暴，「我從來沒有家暴，加拿大、台灣，完全沒有證據我有家暴，她們在騙」，這個東西沒有證據，也過了加拿大的法院，郎祖筠講的東西也都沒有送法院，「我們會告她們，我們好好告，她要這樣子玩，我們就好好去告這些人」，強調會告郎祖筠。

ET快訊
鄰居作證黃嘉千遭家暴！夏克立斥「自導自演」喊告：要妳去監獄
酸徐巧芯遭質疑「外貌羞辱」　民進黨高雄市黨部道歉了
勞保年金領沒幾年就過世！家屬有2筆可領　「這1筆」很多人不知
小兄妹日睡6.5小時　驚人補習費曝光
爆毆打黃嘉千！夏克立怒喊：從來沒有，她們在騙...將告郎祖筠
183cm港男來台失蹤　最後電話急喊：出事了！
現場照曝光！華航班機起落架夾死地勤　遭勒令停工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中休旅車「烏龜翻肚」　2女尷尬爬出來：沒看到行人庇護島！

3嫌串證破功...警打獵中彈亡真相曝　死者常用頭燈突亮起最神奇

代考國營事業！助20人錄取鐵飯碗海撈千萬　主謀二審輕判原因曝

士檢運用社勞人力推動「弘愛獻愛心」專案　助弱勢彰顯柔性司法

遊覽車屏東潮州路口擦撞拖板車　南投35師生畢旅「虛驚一場」

台南回收場竄火冒大量濃煙！疑燒金紙引燃　21勇消11車趕往灌救

高雄男當街遭水果刀猛刺雙腳　警衝現場逮4煞…驚見未成年涉案

警打獵中彈喪命！二度模擬真相曝　竟是友「跌倒槍枝走火」打死他

遭爆毆打黃嘉千！夏克立怒喊：從來沒有，她們在騙...將告郎祖筠

現場照曝光！華航報廢班機起落架夾死地勤　桃園勞檢處勒令停工

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

台中休旅車「烏龜翻肚」　2女尷尬爬出來：沒看到行人庇護島！

3嫌串證破功...警打獵中彈亡真相曝　死者常用頭燈突亮起最神奇

代考國營事業！助20人錄取鐵飯碗海撈千萬　主謀二審輕判原因曝

士檢運用社勞人力推動「弘愛獻愛心」專案　助弱勢彰顯柔性司法

遊覽車屏東潮州路口擦撞拖板車　南投35師生畢旅「虛驚一場」

台南回收場竄火冒大量濃煙！疑燒金紙引燃　21勇消11車趕往灌救

高雄男當街遭水果刀猛刺雙腳　警衝現場逮4煞…驚見未成年涉案

警打獵中彈喪命！二度模擬真相曝　竟是友「跌倒槍枝走火」打死他

遭爆毆打黃嘉千！夏克立怒喊：從來沒有，她們在騙...將告郎祖筠

現場照曝光！華航報廢班機起落架夾死地勤　桃園勞檢處勒令停工

泰國搭摩托車被綁去叢林！陸女險遭性侵、放火滅口

涉捏造拜登一家醜聞　前FBI線人被抓包「和俄國官員約見面」

過完年肚子圓一圈？年後開工避吃「10種食物」輕鬆恢復年前身材

就愛開你玩笑、下意識模仿你！8種行為代表他可能喜歡上你了

藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！店員曝原因

「男人的嘴，騙人的鬼」4星座男甜言蜜語別當真

苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

台中休旅車「烏龜翻肚」　2女尷尬爬出來：沒看到行人庇護島！

接送親友注意！桃機航站北路恢復全線通車「二航廈送接機、自駕」改動路線一次get

貨櫃3雄外資不同調！長榮連日買超2萬張　陽明砍逾2萬張

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

獨／女大生命喪輪下　男友慟：我永遠的愛

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

男約伴遊妹做S不付錢　被打成豬頭

即／台中花市停車場男子死在車內

獨／紅牌鴨王殺了新秀！竟冷血找死者爸同桌喝酒

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

更多熱門

相關新聞

加拿大鄰居作證黃嘉千遭家暴！夏克立喊告：要妳去監獄

加拿大鄰居作證黃嘉千遭家暴！夏克立喊告：要妳去監獄

本刊今（21日）獨家披露，黃嘉千在加拿大的鄰居董小姐，現聲還原黃嘉千受暴當日流落街頭痛哭的慘況，加上好友郎祖筠更爆，黃嘉千在16年婚姻受到的言語及肢體暴力。夏克立則火速於下午召開記者會駁斥，更數度哽咽、爆氣，懷疑一切都是黃嘉千自導自演，揚言要對相關人士開告。

黃嘉千傳被夏克立死亡威脅！昔日老闆說話了

黃嘉千傳被夏克立死亡威脅！昔日老闆說話了

黃嘉千曾被問「上次被打是啥時？」苦笑自嘲：看一下紀錄

黃嘉千曾被問「上次被打是啥時？」苦笑自嘲：看一下紀錄

夏克立「最新貼文被挖」行蹤曝！

夏克立「最新貼文被挖」行蹤曝！

黃嘉千長期遭夏克立施暴！　郎祖筠看不下去發聲：已進入司法程序

黃嘉千長期遭夏克立施暴！　郎祖筠看不下去發聲：已進入司法程序

關鍵字：

家暴黃嘉千夏克立離婚官司真相

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面