遭爆毆打黃嘉千！夏克立怒喊：從來沒有，她們在騙...將告郎祖筠

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

黃嘉千和夏克立2022年時驚爆16年異國婚生變，離婚官司正在進行中，夏克立日前又被爆毆打黃嘉千，黃嘉千被男方用枕頭悶住臉，加拿大鄰居也證詞，看見黃嘉千被打流落街頭。對此夏克立今（21）日與律師在高等法院前開記者會說明，絕對沒有家暴，「完全沒有證據我有家暴，她們在騙」，並說「我們會告她們，我們好好告」，強調會告郎祖筠。

▲夏克立(中)說明事件始末，並強調會告郎祖筠。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

夏克立指出，爆料的該名鄰居沒有住在附近，而是住在開車要20分鐘的地方，不能算是鄰居，夏克立說，週刊的報導內容都是黃嘉千發明的，都是她在講話，對於郎祖筠向週刊透露，夏克立用手肘撞黃嘉千，言語暴力更是長年累月，還會罵黃嘉千是「愛說謊的婊子」以及「Whore（妓女）」等等。夏克立不滿說，「郎祖筠她今天有在嗎，她今天講說我用我的手撞黃嘉千，她有看到這個東西嗎，或是黃嘉千有跟她講，所以她(郎祖筠)才這樣講？」

至於黃嘉千稱被夏克立甩耳光，陳友炘律師表示，醫院紀錄上是寫黃嘉千「右臉紅斑」，但警方做的紀錄報告，紅腫變「左臉紅斑」，而夏克立和黃嘉千雙方隔了幾天才又見面，紅斑會換位置，這是非常不可思議的現象，當加拿大警方把案子移送到檢方，檢方經過偵查，可能認為這樣的證據太奇怪，所以檢察官就跟加拿大法院申請撤回起訴。

夏克立認為，黃嘉千會頻頻上媒體版面，是因為她要讓大家認為他是會家暴，「我從來沒有家暴，加拿大、台灣，完全沒有證據我有家暴，她們在騙」，這個東西沒有證據，也過了加拿大的法院，郎祖筠講的東西也都沒有送法院，「我們會告她們，我們好好告，她要這樣子玩，我們就好好去告這些人」，強調會告郎祖筠。