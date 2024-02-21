現場照曝光！華航報廢班機起落架夾死地勤　桃園勞檢處勒令停工

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園機場停機坪今（21）日上午發生徐姓地勤人員進行起落架拆除作業時，慘遭夾死的重大工安意外，桃園市勞檢處派員到現場勞檢，發現事業單位在進行拆除時，未確認設備殘壓是否確實洩壓，以致造成安全裝置斷裂後起落架收起，致使徐姓勞工被夾住致死，勞檢處已依違反職業安全衛生設施規則現場勒令停工，並依法究責；另查華航公司前5年未發生重大職業災害，經勞檢處勞檢6次，累計停工1次與裁罰3次，合計裁處26萬元，這起工安意外也是華航近5年來最重大工安意外。

▲桃園機場今天上午發生徐姓地勤人員遭華航飛機起落架夾死意外，圖為案發現場拉起封鎖線進行調查。（圖／桃園市勞檢處提供）

▲桃園機場今天上午發生徐姓地勤人員遭華航飛機起落架夾死意外，勞檢人員現場行調查。（圖／桃園市勞檢處提供）

桃園市勞檢處指出，桃園機場停機坪發生勞工拆除起落架作業被夾死亡意外案，造成54歲徐姓地勤人員死亡，勞檢處今天接獲職災通報後立即派員實施勞動檢查，除針對事故現場要求立即停工，後續將依重大職災程序辦理。

勞檢處表示，經查華航公司所僱用54歲徐姓員工於上午11時20分許，在桃園機場第13號、14號機坪進行編號B18212報廢客機主起落架拆除作業，因作業中安全裝置斷裂，將起落架升起夾住作業徐姓勞工，其餘作業人員立即將殘壓卸除後，急忙搶救徐並送往桃園敏盛醫院急救，但徐姓員工仍於中午12時27分宣告不治。

▲桃園機場今天上午發生徐姓地勤人員遭華航飛機起落架夾死意外，圖為現場事故起落架。（圖／桃園市勞檢處提供）

勞檢處強調，今日下午接獲華航通報工安事故，立即派員至現場實施勞動檢查，發現事業單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否有確實洩壓，造成安全裝置斷裂後起落架收起，導致徐姓員工被夾致死，勞檢處依違反職業安全衛生設施規則現場勒令停工，並將依法究責。