諷鄭運鵬「如詐騙集團」判賠15萬　徐千晴辣穿開叉皮短裙回應了

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市府前發言人徐千晴在臉書粉專上po文，譏諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告不揭露資訊「猶如詐騙集團」，遭鄭運鵬求償60萬元，並要求在臉書上刊登道歉啟事，但一審駁回。鄭運鵬上訴二審後，高院21日上午逆轉改判徐千晴須賠償15萬元。徐千晴今下午穿著白襯衫配上火辣短皮裙，露出白皙長腿陪同新竹市長高虹安出庭時，對判決結果表示相當遺憾。

▲諷民進黨立委鄭運鵬服務處徵才廣告「猶如詐騙集團」，判賠15萬，新竹市政府前發言人徐千晴回應。（圖／記者黃哲民、宋良義攝）

針對判決結果，徐千晴仍強調鄭運鵬徵才頁面上聯絡資訊並不清楚、很容易落入詐騙陷阱，她原本以為台灣司法是可以被信任、被期待，對於這樣的判決相當遺憾。

▲徐千晴對判決結果表示相當遺憾。（圖／記者宋良義攝）

另外，對於民眾黨成軍後就擔任黨發言人楊寶楨，19日聲淚俱下辭去發言人及黨團副主任職位，外界一直揣測楊寶楨去留牽涉內鬥。徐千晴則表示，當她看到楊寶楨在鏡頭前哭的時候，覺得楊是因為民眾黨的栽培，感到非常的開心，認為外界不用做太多的揣測。

▲民眾黨發言人楊寶楨落淚閃辭黨發言人，引發外界討論。（圖／記者湯興漢攝）

徐千晴曾當過演員與模特兒，原本擔任民眾黨媒體接待工作。前年縣市長選舉期間，成為當時新竹市長候選人高虹安的競選總部發言人，被網友稱為「最美發言人」。高虹安當選後徐女並未進入新竹市府，而是擔任黨主席柯文哲的發言人，但後來徐千晴在去年6月1日到市府擔任發言人。

▲▼徐千晴穿上火辣皮短裙，露出長腿相當吸睛。（圖／記者黃哲民、宋良義攝）