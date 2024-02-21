朱立倫聲援謝國樑　嗆林右昌：除了圖利廠商還為基隆做過啥？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市東岸廣場經營權易主爭議從年前燒到年後，基隆市長謝國樑頻開記者會，要前市長、內政部長林右昌說清楚產權到底歸誰，林右昌也不甘示弱，反批謝賤價委商、手段粗暴、歇斯底里。國民黨主席朱立倫今（21）日下午於中常會上聲援謝國樑，質疑林右昌「到底為基隆做了什麼？」只會圖利廠商，民進黨竟然還發動罷免市長，簡直荒謬至極。

朱立倫指林右昌在任內用模糊空間，把價值將近25億的基隆市財產，可能圖利給廠商，謝國樑則非常負責任，維護基隆市民的權益。朱進一步表示，基隆市政府堅定的立場是要守護基隆的財產，透過公開招標的方式，把原來由大日公司承租，再轉租給NET的基隆財產，重新招標給微風，他相信對基隆整個未來的經濟發展、市容景觀，或商業進步都是非常正面的，最重要是把過去可能存在的問題，或可能圖利廠商的情況能夠解決。

朱立倫批，民進黨動用所有媒體、特定社群聲量來攻擊謝國樑，還說要發動罷免市長，這不是荒謬至極嗎 ? 誰在守護基隆財產？誰在發展經濟？誰在依法來辦理？這都是謝國樑。

朱立倫質疑，「請問林右昌到底為基隆做了什麼？」黨中央及立院黨團一定全力支持謝國樑，為基隆市民維護權益、發展經濟、打拚，這立場非常堅定。