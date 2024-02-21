快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜今（21日）接受資深媒體人黃光芹《品觀點》專訪，對於未來規劃，高嘉瑜強調，自己在短期2026「有一定角色參與，應該不缺席」，她也透露，黨內有議員害怕她回去選市議員，沒有預設自己選什麼，「選市長當然是目標之一。」

檢討這次立委連任失利，高嘉瑜表示，內湖南港還是有很多支持她的朋友，很多中間選票投給她，但也丟失一些選票，有一得必有一失，這些都是人生歷練，這次失敗也是一個很好教訓跟經歷，讓她更沈澱、虛心檢討，面對自己過去一些作為。

高嘉瑜指出，從選議員以來將近13年沒有休息，立委4年來都沒出國，連房間都沒時間整理，現在可以好好整理自己的心情跟人生，想想自己未來要做什麼，民進黨若下屆港湖區立委要勝選，應先整合綠營、鞏固基本盤，開拓中間年輕票源。否則下屆在港湖區民進黨仍是艱困選區。

高嘉瑜也爆料，選前賴清德幫她站台輔選，賴才離開黨中央就被罵，接到電話被打爆。至於連任立委失利的下一步是否有規劃？高嘉瑜坦言角逐下屆立委隔4年時間太久，「會讓人連我歌聲都忘記了」。

高嘉瑜表示，黨內現在有很多優秀候選人，也不是非我不可，但就是把自己該做的先做好，鞏固基本盤、開拓選票才是勝選基本，思考下次立委選舉比較遠，比較近是2026，自己應該不會缺席，黨內有議員擔心她回去選市議員，但沒有預設自己選什麼，當然能挑戰市長是目標之一。