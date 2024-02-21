謝國樑爆「變動權利金是0元」　前基市府發言人：鬼扯！是失憶嗎？

▲游本明。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

基隆東岸商場建物產權爭議越演越烈，面對外界質疑權利金從5050萬縮水為1500萬，基隆市長謝國樑21日表示，林右昌巧妙利用會計達成目標，當時總權利金就是5050萬左右，變動權利金是0元，而他總額則是6775萬。對此，前基隆市府發言人游本明隨後反擊，「謝國樑市長就是鬼扯！」當時合約很明確，變動權利金於廠商有「超額利潤」時市府抽成50%，質疑「謝市長是失憶嗎？」

林右昌昨批評，謝國樑固定權利金就是1500萬，別把變動權利金（指營運後，每年依照營運收入比例繳交主辦機關的非定額權利金）那種八竿子還沒有的東西放在一起，反而暴露市政府調降租金、固定權利金的問題。而謝國樑今日召開記者會回應，林右昌巧妙利用會計達成目標，稱林時期的固定權利金就是5000多萬，變動權利金是0元，因此應該要看總收入而不是看哪個單一科目比較多。

對此，前基隆市府發言人游本明表示，「謝國樑市長就是鬼扯！」當時合約很明確，變動權利金是於廠商有「超額利潤」時市府抽成50%，質疑「謝市長是失憶嗎？」

游本明痛批，謝國樑忘記過去疫情三年服務業受到嚴重衝擊，不倒閉就不容易了，那3年怎麼會有超額利潤？請謝國樑不要故意移花接木，扭曲事實。此外，她也質疑「謝國樑今天還是閃避社會大眾的疑問，為何東岸商場僅投資1億5千萬就可以簽長達20+10年這種完全不符合比例原則的合約？」

至於國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，「基隆市民對謝滿意度高達八成以上，難道林右昌妒忌謝國樑的施政成績，才要使用這種手段甚至要去罷免？我認為應該要反制，去罷免民進黨基隆議員！」游本明則回嗆，這大概是近年來聽過最好笑的笑話了。