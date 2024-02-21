幕後／楊寶楨落淚請辭惹議！陳智菡衰捲風波　接黨團主任全因8委員力邀

▲民眾黨發言人楊寶楨閃辭黨發言人，引發外界討論。（圖／記者湯興漢攝）



記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨成軍後就擔任黨發言人楊寶楨，19日聲淚俱下辭去發言人及黨團副主任職位，不只引發各界關注，連黨內同仁都感到詫異。黨內人士指出，外界一直揣測楊寶楨去留牽涉內鬥，但事實上，楊本人並無擔任黨團主任的意願；此外，黨團主任要綜整法案政策，也要擔任黨團與黨的溝通橋樑，因此人選考量上就相當尊重黨團成員意見，陳智菡的出任也是經8位委員以投票的方式選出的。

2024年大選結束後，民眾黨主席柯文哲著手進行黨內檢討、組織調整。由於國會「三黨不過半」，民眾黨成為真正的「關鍵少數」，因此柯文哲高度重視黨團運作，每週都會到黨團開會，親自了解黨團的運狀。

而懸缺多時的黨團主任部分，考量到這次黨團成員有高曝光度、自主性高的「政治明星」黃國昌、黃珊珊，又有6名完全政治素人，因此黨團主任一職變成敏感複雜且壓力極高的重要位置。

據了解，一開始柯文哲的口袋名單有3人，包括曾任黨團主任的前立委陳琬惠、還有前黨團總召邱臣遠；但陳琬惠選擇深耕宜蘭，而邱臣遠則到新竹市幫助市長高虹安，第3位人選就是陳智菡，但從未有過楊寶楨。事實上，楊寶楨過去也多次公開或私下表態，並無意爭取黨團主任的職務。

黨內人士指出，柯文哲曾兩度勸進過陳智菡扛下黨團主任職務，黃國昌也不斷在會議中詢問柯文哲，陳智菡究竟有無意願擔任黨團主任？甚至連同樣作風硬派的黃珊珊都認為陳智菡可擔任黨團主任。

而陳智菡兩度回絕職務邀請，2月6日討論黨團主任的內部會議陳本人也未參與，最後是由柯文哲、秘書長周榆修與8名立委投票表決通過。

據了解，黨內高層考量到陳智菡在選舉期間掛名副總幹事與發言人，8位委員在競選總部開政策記者會時，都跟陳有一定的搭配。黨內幕僚說，陳智菡了解整體政策走向，選舉期間密切跟委員合作，加上本身也是不分區立委提名人，是適任黨團主任位子的人選。

該幕僚舉例，過去陳琬惠也是以不分區立委的身份擔任黨團主任一職，提前熟悉黨團與立法院的運作，之後順利遞補進立法院後，也成功發動不少政治議題引發各界關注。

「楊寶楨過去的表現都很好，也在第一線的政論節目上為黨做攻防、擋子彈，有功勞也有苦勞。」近柯人士強調，考量未來戰場多在立法院，黨內本來也期待楊繼續留下來協助大家，「黨團副主任的位子也是身負重任，黨內對楊寶楨一直都很重用」。

據了解，過年前，責任區在台北市的立委黃珊珊有找人來開會，進行選區意願調查，當時松信就是希望讓楊寶楨繼續經營，並參選2026議員選舉，楊本人也非常有意願。沒想到，不到短短20天，楊寶楨就「雙辭」，且還說出若黨內同志要經營松信「不用考慮我」，震驚黨內多人。

但黨內人士分析，楊寶楨在鏡頭前多次強調，自己沒有退出民眾黨，也是保留2026議員選舉的伏筆，且就算到時候有人有意願角逐松山信義，已打下1萬2158票、擁有5.69％得票率基礎的楊寶楨，絕對會是黨內第一且優先人選。

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）